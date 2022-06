PRF apreende quase 6kg de cloridrato e pasta de cocaína em Rio Branco

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu quase 6kg de drogas durante fiscalização em um ônibus interestadual na Unidade Operacional da PRF, no km 115 da BR-364, na noite de ontem (6).

Ao realizar buscas na parte interna do veículo que saía de Rio Branco em direção a Porto Velho/RO, a equipe de policiais da PRF localizou uma mochila cor de rosa, sem etiqueta, em uma das poltronas do transporte coletivo. Não havendo nenhuma manifestação do suposto dono da mochila, a bagagem foi aberta e nela encontrada cerca de 5.08kg de pasta base de cocaína e 721g de cloridrato de cocaína.

A ocorrência foi passada para a Delegacia de Narcóticos da Polícia Civil do Acre (DENARC) e o ônibus liberado para seguir viagem.