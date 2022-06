DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

EDITAL Nº 80, DE 6 DE JUNHO DE 2022

O Reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, nomeado pelo Decreto Presidencial de 22/10/2018, publicada no DOU de 23/10/2018, resolve HOMOLOGAR o resultado final do Processo Seletivo Simplificado com vistas à contratação de PROFESSOR SUBSTITUTO, realizado através do Edital nº 42/2022 de 11/04/2022, publicado no DOU nº 71, seção 03, página 85, de 13/ABRIL/2022, conforme disposto a seguir:

CÓDIGO: 01 – LIBRAS – JOAO PESSOA

AMPLA CONCORRÊNCIA: 04 (QUATRO)

CLAS. INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO NOTA 1º 2022.042.001.00007 DENISE PENHA VIVEIROS 57,92 2º 2022.042.001.00013 THAYSE CRISTINA DE TOLEDO MORAIS MILAM 47,49 3º 2022.042.001.00011 LUÍZA DE MEDEIROS MOURA 45,45 4º 2022.042.001.00008 MIKHAIL CHARLES DA COSTA 41,99

NEGROS: 01 (UM)

CLAS. INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO NOTA 1º 2022.042.001.00007 DENISE PENHA VIVEIROS 57,92

CÓDIGO: 02 – GEOGRAFIA – SANTA LUZIA

AMPLA CONCORRÊNCIA: 04 (QUATRO)

CLAS. INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO NOTA 1º 2022.042.002.00002 TAYNAN ARAÚJO DE OLIVEIRA 65,09 2º 2022.042.002.00015 JOSÉ JERÔNIMO DE SOUZA NASCIMENTO 59,67 3º 2022.042.002.00016 MAGNO MIRANDA GOMES 55,25 4º 2022.042.002.00011 LUDIMILA DE OLIVEIRA DE AMORIM 51,67

NEGROS: 01 (UM)

CLAS. INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO NOTA 1º 2022.042.002.00015 JOSÉ JERÔNIMO DE SOUZA NASCIMENTO 59,67

CÓDIGO: 03 – MATEMÁTICA – CATOLÉ DO ROCHA

AMPLA CONCORRÊNCIA: 04 (QUATRO)

CLAS. INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO NOTA 1º 2022.042.003.00005 DOUGLAS DA SILVA CUNHA 65,21 2º 2022.042.003.00012 AILTON DINIZ DE OLIVEIRA 62,92 3º 2022.042.003.00004 CICERO FÉLIX DA SILVA 54,84 4º 2022.042.003.00025 ELITON SANCLER GOMES SALES 52,75

NEGROS: 01 (UM)

CLAS. INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO NOTA 1º 2022.042.003.00004 CICERO FÉLIX DA SILVA 54,84

CÍCERO NICÁCIO DO NASCIMENTO LOPES