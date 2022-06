Falta de energia no Acre diminui em 72% nos últimos seis anos

A frequência de interrupção de energia elétrica no Acre reduziu em 71,97% nos últimos seis anos. A duração dessas faltas de energia também apresentou redução: 52,74%. Os dados de 2021 são os melhores de toda a história do estado e demostram a evolução dos serviços realizados no sistema elétrico do Acre.

Esses indicadores são monitorados pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), e medem a frequência (FEC) – quantas vezes, em média, um cliente fica sem energia durante um ano – e a duração (DEC) das interrupções de energia – quanto tempo, em média, um cliente fica sem energia durante um ano.

O diretor Técnico e Comercial da Energisa Acre, Ricardo Xavier, ressalta que o bom desempenho é reflexo do projeto de transformação planejado para o desenvolvimento do estado. Ele destaca que energia é um serviço fundamental, mas que está sujeito a interrupção, principalmente por interferências externas na rede de distribuição, como eventos climáticos.

“A Energisa está no Acre desde 2019 e essa redução é consequência dos investimentos realizados desde então. Mesmo com as medidas de contenção à pandemia de Covid-19, continuamos trabalhando, dentro do possível, pela disponibilidade de um serviço cada vez melhor aos clientes. Os esforços só reforçam nosso compromisso com a melhoria constante da qualidade, para uma oferta de energia permanente e segura e levando bem-estar à população”, afirma Ricardo Xavier.

A Energisa vai alcançar a marca de R$ 1 bilhão investidos no Acre, que resulta em um fornecimento de energia mais confiável e seguro. “Investimos em obras de expansão e modernização do sistema, em equipamentos, tecnologia e capacitação das nossas equipes. São investimentos importantes que melhoram a oferta e a qualidade de energia, dando condições para o estado intensificar o desenvolvimento sustentável”, afirma o diretor.

Megaoperações de manutenção

A Energisa Acre tem realizado mutirões de manutenções programadas em áreas urbanas e rurais. Os desligamentos são necessários para realizar a substituição de postes, troca de componentes como cabos e conexões, além de podas de árvores com risco para a rede elétrica.

As ações envolvem centenas de profissionais, além de equipamentos e veículos específicos para ter acesso a rede de distribuição. É o que acontece no serviço conhecido como “Trabalho em Linha Viva”.

Nesse procedimento são utilizados veículos com cestos aéreos (ferramenta acoplada no caminhão com altura de 10 a 13 metros), escada, plataforma e equipamentos que isolam a rede elétrica, e permitem que os eletricistas tenham contato com a rede elétrica de média tensão, em segurança.

Recentemente foram realizados mutirões na região de Boca do Acre, Transacreana e Porto Acre. A Distribuidora estabeleceu um cronograma de novas melhorias em todo o Estado. Mas, antes do desligamento a Energisa tem o compromisso de informar os clientes com 72 horas de antecedência, através de avisos em rádios locais, do Energisa ON e envio de SMS para os números cadastrados na companhia. Vale ressaltar que o desligamento da rede elétrica só ocorre quando for realmente necessário.

Investimento de R$ 419 milhões em 2022

A Energisa realizará investimentos de R$ 419 milhões este ano na área de concessão da distribuidora no Acre. A quantia é o maior investimento anual em energia nos últimos anos no Estado que vai beneficiar todos os municípios, contribuindo para a melhoria e a ampliação do fornecimento de energia.

Entre as obras destacam-se: construção de sete subestações e linhas de distribuição de energia nos municípios de Rio Branco, Acrelândia, Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Feijó e Mâncio Lima, e melhorias na subestação de Sena Madureira. Também serão construídas novas redes de distribuição para atender aos municípios de Porto Acre e Bujari.