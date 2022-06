Em obras, Centro Integrado de Segurança Púbica de Mâncio Lima ampliará combate ao crime no Juruá

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra), acompanha continuamente o andamento da obra executada pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) no antigo prédio da Delegacia-Geral de Mâncio Lima, onde funcionará o Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp).

“A obra está com os serviços de infraestrutura, superestrutura, alvenaria e cobertura executados, e estamos em continuidade com os serviços internos e externos de edificação, totalizando mais de 50% da obra realizada”, disse o gestor de políticas públicas da Seinfra, Valdecir Simão.

O investimento do Estado para erguer o Cisp de Mâncio Lima é de mais de R$ 1,2 milhão e tem a finalidade de reunir todas as forças de segurança pública em um único local, visando o combate à criminalidade e ao tráfico de drogas no Vale do Juruá.

“Estamos construindo um novo prédio, constituído de estrutura, para todas as polícias trabalharem contra o crime em condições adequadas, ofertando também o serviço à população de forma digna e garantindo maior segurança a todos”, ressaltou.

A região do Juruá vem sendo contemplada na pasta da Segurança Pública com intervenções estruturais e modernização dos equipamentos, o que beneficiará os moradores de todos os municípios.

Além de reforçar o setor, as obras também geram empregos, rendas e melhoram a vida para centenas de trabalhadores da construção civil, como é o caso do operário Luís Federico de Souza.

“Sendo pai de família e trabalhador, esta obra representa muita coisa na vida da gente. Só temos a agradecer ao governador Gladson Cameli, pelos vários empregos para as famílias, pela oportunidade e por confiar no trabalho da nossa equipe. Estava todo mundo desempregado até chegar o recurso para Mâncio Lima”, contou.