Bocalom paga piso nacional aos agentes de saúde de Rio Branco

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, concedeu entrevista coletiva, na manhã desta terça-feira, 7, em frente ao prédio da prefeitura, para anunciar o pagamento do piso nacional aos agentes de endemias e agentes comunitários de saúde. A Prefeitura de Rio Branco está adiantando para o próximo pagamento, no dia 25 de junho, o repasse que o Governo Federal vai dar no mês de outubro. Com o novo piso, a partir de agora, os agentes receberão dois salários mínimos. Eles recebem hoje aproximadamente R$1.500.

Essa antecipação só foi possível porque a prefeitura economizou, somente no ano de 2021, R$ 240 milhões. O prefeito foi muito abraçado pelos agentes e agradeceu pelo carinho recebido.

“Quando você recebe o carinho de alguém é muito bom. Agora, imagina receber o carinho de uma categoria de mais de 900 trabalhadores, que vão para ponta, que visitam as pessoas nas casas. A nossa gestão se preocupou o tempo todo em guardar dinheiro, para fazer justiça salarial. Eu estou muito feliz em receber esse agradecimento”.

O agente de saúde, Geliton Gama, agradeceu ao prefeito. “Agradecer a todos que se empenharam, o prefeito, a secretária de saúde, o senador e aos demais que estiveram empenhados”.

O senador Sérgio Petecão fez questão de enaltecer o gesto de grandeza do prefeito ao antecipar, já para este mês, o piso nacional dos agentes. “Por isso, Bocalom, as minhas palavras são de gratidão. Somos muito gratos a você. Eu confesso que achei que o prefeito não fosse dar agora, até porque acabamos de aprovar. O Bocalom se antecipou para trazer esse benefício à classe, o meu sentimento é de gratidão”.

“Quem está de parabéns é toda a gestão. Nós ainda vamos fazer muito mais. Aguardem”, prometeu, Sheila Andrade, secretária municipal de Saúde.

Participaram da coletiva os secretários municipais, Valtim José e Jonathan Santiago, os assessore especiais de Articulação Institucional, Helder Paiva, e de Assuntos Jurídicos, Jorge Eduardo, além dos vereadores Raimundo Castro e Lene Petecão.