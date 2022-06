Até 12/6: CGU e PNUD contratam especialista em transversalidade

Controladoria-Geral da União (CGU), em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) disponibiliza 1 vaga para serviços de consultoria de pessoa física, na temática transversalidade da perspectiva de gênero e raça. A seleção, disciplinada pelo Edital BRA/20/019 – 04/2022, será feita por meio de processo seletivo simplificado, baseado em análise curricular e entrevistas.

Os serviços consistem na elaboração de propostas de planos de ação customizados (roadmaps) para agências reguladoras, no âmbito do Acordo de Cooperação Técnica BRA/20/019, firmado entre a CGU e o PNUD em dezembro de 2020, que visa o aprimoramento da capacidade institucional para a regulação no Brasil.

O edital está disponível no site do PNUD ( clique aqui para acessar ). Os candidatos podem se inscrever até o dia 12 de junho de 2022.

Em atenção às disposições do Decreto nº 5.151/2004, é vedada a contratação, a qualquer título, de servidores ativos da Administração Pública Federal, Estadual, do Distrito Federal ou Municipal, direta ou indireta, bem como de empregados de suas subsidiárias ou controladas, no âmbito dos projetos de cooperação técnica internacional.