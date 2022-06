Antônio Pedro exalta ação de Alan Rick em favor do Alto Acre

O deputado Antônio Pedro disse nesta terça-feira (7) que esteve recentemente em Assis Brasil com o deputado federal Alan Rick, em várias agendas importantes.

Uma delas, a ordem de serviço para a sede própria do Ministério Público do Acre.

Ele também destacou a ordem de serviço para reforma de unidade de saúde naquele município com emendas parlamentares e parceria do governo do Estado.

Em Epitaciolândia, Antônio Pedro destacou a quadra de esportes naquela cidade, também com apoio de Alan Rick. “Foram agendas muito produtivas. Alan não para e é um dos mais atuantes”, disse, parabenizando o parlamentar federal.

Antônio Pedro esteve na comunidade do Vai Quem Quer, em Xapuri, visitando obras em ramais daquela região -tudo com emendas alocadas por ele.

Ele pediu atenção da Secretaria de Produção aos pequenos agricultores.