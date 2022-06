O governo do Estado do Acre, por meio da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM), publicou, nesta terça-feira, 7, um edital de Credenciamento para contratação de profissionais para atuarem na mediação de oficinas culturais. O documento foi disponibilizado no Diário Oficial do Estado do Acre (DOE).

As modalidades de oficina são: O Cinema em Contextos Educativos; Documentário e Memória; Processos Curatoriais; Experimentação em Piano; e Estética do Figurino. O edital terá vigência até o dia 31 de dezembro de 2022. A proposta é atender seis municípios com oito atividades de formação ligadas às artes visuais, ao teatro, ao audiovisual, à música e à curadoria.

O custeio de despesas com hospedagem, alimentação e translado intermunicipal para os profissionais contratados que executarão cursos fora de seu domicílio é de responsabilidade da FEM.

A participação nas oficinas será gratuita e aberta ao público em geral. A idade mínima para participação é 15 anos. Os horários serão definidos posteriormente, de acordo com o cronograma de cada município que sediará as atividades.

Todas as informações estão disponíveis no DOE nº 13.301 de 7 de junho de 2022.