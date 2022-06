Como parte da programação do Mês do Meio Ambiente, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag) e da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e das Políticas Indígenas (Semapi), em parceria com o Corpo de Bombeiros do Acre, abre as inscrições para as palestras presenciais que encerram a primeira semana de programações do mês. As palestras serão ministradas na sexta-feira, 10, às 8h, na Filmoteca Acreana anexa à Biblioteca Pública Adonay Barbosa.

As palestras terão como tema: Sistema de Comando de Incidente aplicado pelo Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul (CBMMS) nos incêndios florestais no Pantanal; e Fogo no Pantanal: Prevenção, Combate e Desenvolvimento Sustentável. As inscrições para obter certificação devem ser realizadas até o dia 9.

A primeira palestra sobre o Sistema de Comando de Incidente aplicado pelo CBMMS será ministrada pela comandante de Operações do CBMMS, a tenente-coronel Tatiane Dias de Oliveira Inoue. Tatiane é instrutora de cursos militares de sistema de controle de incidentes, uma ferramenta de gerenciamento de crises complexas e de grandes magnitudes.

Os interessados em participar desta palestra devem efetuar suas inscrições por meio do link https://forms.gle/31xHTQyeaRcy8TgMA.

A segunda palestra com a temática Fogo no Pantanal: Prevenção, Combate e Desenvolvimento Sustentável será ministrada pelo assessor bombeiro militar da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro/MS) e coordenador estadual do Grupo de Resgate Técnico de Animais do Cerrado Pantanal (GRETAP), coronel Waldemir Moreira Júnior. Waldemir possui diversas especializações em resgate, busca e salvamento, combate de incêndios florestais e operações no Pantanal.

Os interessados em participar desta palestra devem efetuar suas inscrições por meio do link https://forms.gle/Q1emkx8Yb46u4SmS8.

Confira a programação completa do Mês do Meio Ambiente no link.