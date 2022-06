SUS abre seleção para capacitar 198 profissionais no Juruá

O Ministério da Saíude publicou nesta segunda-feira (6) edital para selecionar profissionais de saúde em atuação no âmbito do Sistema Único de Saúde no Acre, em instituições públicas ou privadas sem fins lucrativos, para qualificação das estratégias de enfrentamento às situações de urgência e emergência no Brasil.

Das 1.514 vagas disponibilizadas no País, 198 estão destinadas ao SUS de Cruzeiro do Sul para capacitação em Suporte Básico de Vida, Suporte Avançado de Vida Cardiovascular e Suporte Avançado de Vida em Pediatria.

Os cursos são voltados especificamente a a auxiliares de enfermagem; técnicos de enfermagem; enfermeiros; fisioterapeutas e médicos.

As vagas do edital destinam-se exclusivamente aos profissionais de saúde atuantes em instituições públicas ou privadas sem fins lucrativos localizadas na Região Norte do Brasil. Nesse contexto, seis Estados são contemplados.

Os destalhes dessa seleção estão no edital:

4https://www.in.gov.br/web/dou/-/edital-n-4-de-2-de-junho-de-2022-405432967