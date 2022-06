A girl showing 5 with her fingers

A girl showing 5 with her fingers

Acontece de 6 a 10 de junho, a I Semana de “Conscientização e mobilização em prol do desenvolvimento saudável e de prevenção e combate à violência contra crianças e adolescentes”, intitulada como Infância Eu Abraço, uma campanha que visa a promoção de mais proteção à Infância a partir de uma específica Lei (17.738/2022) recentemente aprovada na cidade de São Paulo. A iniciativa é do Instituto Olinto Marques de Paulo (www.instituto-omp.org.br) e conta com o engajamento de associações médicas nacionais e estaduais como: Associação Médica Brasileira (AMB), Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), Sociedade de Pediatria de São Paulo (SPSP), Academia Brasileira de Neurologia (ABN), Sociedade Brasileira de Clínica Médica, Sociedade Brasileira de Medicina, de Família e Comunidade (SBMFC), Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia (SBPT) e Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios do estado de São Paulo (SindHosp), entre outras organizações de referência de apoio à infância e entidades sociais.

Você já olhou para a infância hoje?

11 crianças são agredidas ou negligenciadas por hora no Brasil (IBGE)

+160 milhões de crianças sofreram com trabalho infantil em 2021 (OIT e UNICEF)

+1,6 milhão de crianças abandonaram as escolas durante a pandemia (Fundação Abrinq)

Ações

Durante a Semana de Conscientização, todas as organizações e entidades participantes, realizarão um mutirão virtual por meio de seus portais e redes sociais. A meta é levar informações críveis e alertar milhões e milhões de cidadãos não somente do município, mas de todo o Brasil, para essa chaga social, além de dar enfoque ao desenvolvimento saudável da criança para uma sociedade igualitária, mais humana.

Médicos, educadores, psicólogos e outros especialistas também transmitirão o alerta pela mídia através de podcasts, sobre a relevância da saúde física e mental para a formação de nossas novas gerações.

Complementarmente um mosaico digital com vídeos e fotos de apoiadores e cidadãos de forma geral, dentre eles, profissionais da medicina e celebridades – será colocado no ar a partir do dia 6, na página https://www.instituto-omp.org.br/infanciaeuabraco. Além disto, uma das formas de abraçar a infância é através da conservação do Meio Ambiente e construção de um mundo mais sustentável, para isso, para cada pessoa que participar do mutirão virtual, o Instituto OMP em parceria com The Nature Conservancy plantará uma muda de árvore de espécie nativa em São Paulo. Meta é chegar em 30 mil árvores plantadas.

Por fim, em 8 de junho, às 19h, a Câmara Municipal de São Paulo promoverá uma sessão especial, aberta ao público, para debater a questão, com a presença de médicos de entidades representativas, educadores, parlamentares e sociedade civil.

Todos podem ajudar para a campanha caminhar ainda mais longe, mostrando a importância de olhar para nossas crianças e ajudando a mobilizar mais pessoas para abraçarem a infância.

Como contribuir

1. Divulgue o site da campanha: www.instituto-omp.org.br/infanciaeuabraco

2. Use o nosso filtro do Instagram, que você pode acessar no @institutoomp

3. Tire uma foto realizando uma atividade com uma criança, publicando no seu Instagram e marcando o @institutoomp utilizando a #EuabraçoaInfância. As fotos vão compor um mosaico com inspirações para abraçar a infância. Para métrica e plantio de árvores, para cada foto que estiver o #Euabraçoainfancia será plantada uma árvore.