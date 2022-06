Precisa de atendimento da Justiça do Acre? Use os canais virtuais e eletrônicos

Os atendimentos presenciais nas unidades judiciárias do Acre voltaram desde o dia 25 ade Abril deste ano. Mas, os canais de comunicação eletrônicos e virtuais permanecem disponíveis para qualquer pessoa que precisa falar com o Judiciário estadual e deseja resolver tudo sem se deslocar até as unidades judiciárias.

O Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) ampliou as ferramentas de comunicação durante as fases mais graves da pandemia do COVID-19. Mas, esses meios foram instituídos também devido a política administrativa voltada a modernização e gestão tecnológica. Então, se você precisa de atendimento, tirar dúvida ou até iniciar um processo junto aos Juizados Especiais, é possível fazer isso à distância, usando apenas o celular.

O Judiciário do Acre tem o Balcão Virtual, que permite o diálogo com servidores ou servidoras por meio de videoconferência, e a Petição Cidadão, onde ao preencher um formulário e anexar os documentos a pessoa apresenta sua reclamação à Justiça. Somado a esses dois mecanismos ainda temos a lista de contatos telefônicos, e-mails e WhastApp de todas as comarcas, disponível no site do TJAC.

Balcão Virtual

Com horário de atendimento das 7h às 14h, para acessar esse serviço basta entrar no site do Tribunal de Justiça ir até a lista de contatos, clicar no link da unidade judicial ou administrativa que deseja, inserir seu nome e aguardar sua liberação para dialogar com servidor ou servidora por meio de videoconferência.

O uso do Balcão Virtual não requer que você esteja conectado em seu e-mail. Mas, caso você tenha conta Google, não será solicitado a inserção do nome, pois o que aparecerá é o e-mail anteriormente informado.

WhatsApp

Uma das primeiras providências adotadas pela gestão da Justiça, foi habilitar números no aplicativo de mensagens WhatsApp para todas as unidades. A lista com os números também está disponível no site do TJAC.

Mas, atenção se o pedido de informação for enviado fora do horário do expediente, que é das 7h às 14h, a mensagem será respondida no dia seguinte pela equipe da unidade.

Petição Cidadão

Já pensou apresentar uma reclamação perante os Juizados Especiais Cíveis e da Fazenda Pública, conhecidos como pequenas causas, diretamente de casa, pela internet? Isso tornou-se possível com a ferramenta Petição Cidadão.

A pessoa que tem uma situação que precisa levar até à Justiça, pode acessar o formulário dentro do site do Tribunal neste link, e anexar os documentos exigidos.

Essa opção só é possível de ser utilizada, se o valor pretendido é menor ou igual a 40 salários mínimos, para os Juizados Especiais Cíveis e de até 60 salários mínimos para os Juizados Especiais da Fazenda Pública, sendo que nas causas acima de 20 salários mínimos é obrigatória ter advogada ou defensor público.