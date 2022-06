Energisa está com vagas abertas para jovem aprendiz no Acre

A Energisa Acre está recrutando jovens aprendizes. Isso mesmo, se você tem entre 14 e 24 anos, possui ou está cursando o ensino médio, essa é a oportunidade de entrar no mercado de trabalho. A empresa, em parceria com o Senai, está oferecendo o curso de Técnico Eletrotécnica. Todas as vagas abertas estão disponíveis na plataforma de carreiras do Grupo Energisa: https://jobs.kenoby. com/grupoenergisa.

Além disso, a empresa mantém um Banco de Talentos para Pessoas com Deficiência, Engenheiro Eletricista e Eletricista. “Nossas vagas são para todas as pessoas. A Energisa acredita em um ambiente plural, em que todos possam exercer seus talentos e se desenvolver profissionalmente”, destaca a Business Partner de Recursos Humanos da Energisa Acre, Katianes dos Santos.

A Energisa é a primeira do setor elétrico brasileiro a ocupar uma posição no Linkedin Top Companies entre as empresas mais desejadas pelos brasileiros para se trabalhar e construir carreira.

Sobre a Energisa

