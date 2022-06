11ª RM realiza seleção para engenheiro eletricista, arquiteto e outros

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

EDITAL Nº 1/2022-PCTD/CRO11, DE 26 DE MAIO DE 2022

O Chefe da Comissão Regional de Obras da 11ª Região Militar (CRO/11), no uso de suas atribuições legais conferidas pela Portaria de Pessoal – C Ex nº 608, de 21 de junho de 2021, c/c com as atribuições conferidas para as funções de Ordenador de Despesas, publicada no Boletim Especial nº 001-CRO/11, de 10 de dezembro de 2021, torna pública a abertura de inscrições de candidatos para realização de Processo Seletivo Simplificado, por intermédio do Edital nº 001/2022-PCTD/CRO11, de 26 de maio de 2022, tendo por objeto a contratação de engenheiro eletricista e cadastro reserva, e cadastro reserva para arquiteto, desenhista e técnico em edificações, com base na Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993, para encargos temporários e excepcionais de obras e serviços de engenharia com fito de preencher funções temporárias previstas no Anexo “C” do Edital nº 001/2022-PCTD/CRO11, de 26 de maio de 2022. As inscrições serão realizadas no período de 10 a 17 de junho de 2022. O Edital completo está disponível no site “www.dom.eb.mil.br”, no campo “Seleção de PCTD”. Responsável: FRANCISCO THARCIO GOMES COSTA – TC – Ordenador de Despesas (CRO/11).

FRANCISCO THARCIO GOMES COSTA – TC

Ordenador de Despesas