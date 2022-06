Se você é pessoa com deficiência ( PcD ), informe-a no campo apropriado. Os estagiários PcD têm direito a contrato de estágio pelo dobro de tempo, nos termos do art. 11, da

Nos termos do art. 13, parágrafo 2º, do Ato da Comissão Diretora nº 11/2015, “Fica vedada a readmissão do estudante no Programa de Estágio do Senado Federal no mesmo curso em que realizou estágio.” Desse modo, o estudante que já estagiou no Senado Federal somente poderá concorrer a novo estágio se estiver matriculado em curso diverso daquele pelo qual realizou o primeiro estágio.