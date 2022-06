SPU já remarcou mais de 20 mil quilômetros de rios no Acre

A Câmara Municipal de Rio Branco realizou nesta sexta-feira (03) Audiência Pública para debater a demarcação dos terrenos marginais junto aos Rios através da Comissão das Áreas Inalienáveis da União no Acre.

A Audiência contou com a presença do Secretário Municipal De Meio Ambiente – Carlos Alberto Alves Nasserala, Welberlucio Freitas – Diretor De Controle Ambiental E Representante do Secretário Municipal Da Semeia, Sângelo Rossano De Souza – Superintendente Do Patrimônio Da União No Acre.

O Superintendente Do Patrimônio Da União No Acre – Ministério Da Economia, Sângelo Rossano, explanou como são realizadas as demarcações e como o trabalho influencia diretamente no Plano Diretor da Cidade e principalmente na questão da preservação dos rios. Segundo o Superintendente, já foram remarcados em torno de 20 mil quilômetros de rios no Estado do Acre.

Diêgo Menezes, servidor Da Superintendência Do Patrimônio Da União No Acre, explicou que o trabalho visa disciplinar o uso das margens do Rio Acre e colaborar principalmente no abastecimento de água, de acordo com Diêgo, a SPU não é responsável para fazer o serviço de impedir que as pessoas voltem para aquelas áreas demarcadas e sim informar aos órgãos responsáveis para estarem tomando as providências necessárias.

Autor da propositura, o vereador N.Lima (Progressistas) destacou a importância do debate, para que a população tenha transparência das informações da situação hídrica dos nossos rios e disse que essa não deve ser uma preocupação apenas do poder público, mas de toda sociedade.

‘’Muito importante essa apresentação, é através dessas informações que o parlamento pode cobrar ações do prefeito, do governador, não podemos fechar os olhos para essa situação, o nosso Rio Acre está cada vez mais baixo, nosso Rio Acre está morrendo, e se morrer esse estado, esse município de Rio Branco vai passar um sufoco porque nossa água vai faltar, essa tem que ser uma preocupação de toda sociedade’’, disse N.Lima.