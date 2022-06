Prefeitura de Rio Branco faz Arraial pelos 93 anos do Novo Mercado Velho

Em um local carregado de história, com música ao vivo e variedades da culinária. Assim foi a abertura do I Arraial do Novo Mercado Velho que celebra 93 anos com arraial promovido pela Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria de Agricultura (Seagro), na noite dessa sexta-feira, 3.

Para não deixar a data passar em branco, a Seagro, responsável pela administração de todos os Mercados Municipais, não mediu esforços para a realização do evento.

A diretora de Gestão da Seagro conta que durante o mês de junho o arraial será realizado todas sexta-feiras e sábados.

“Temos bingo, quadrilha, pescaria, tudo isso aqui para ficar atrativo, divertir as famílias e poder gerar um pouco mais de renda para essa galera que trabalha aqui nas pensões”, disse.

A vereadora Lene Petecão esteve presente e parabenizou a prefeitura por resgatar a cultura popular.

“É momento de alegria, nós merecemos ter festas, e a festa junina já é uma tradição do nosso Acre. Eu não poderia deixar de estar aqui para comer as comidas típicas da nossa região”, comentou a vereadora.

Dona Alzira Maia, mais conhecida como ‘mãezinha’, possui seu ponto de trabalho no mercado há 14 anos e afirma que essa é a sua segunda casa. Ela se diz feliz pela iniciativa de promover esse momento para celebrar o aniversário do mercado assim como aquecer a economia local e aproveitou para convidar a população.

“Estamos esperando que as pessoas venham nos visitar, venham nos prestigiar. Nós estamos aqui para receber de braços abertos. A decoração ficou maravilhosa, batalhamos muito para isso aqui. É um espaço para a família, venham nos prestigiar tem muita coisa boa”, falou emocionada.

Raimundo Nonato, ou melhor, o doutor Raiz enalteceu o trabalho que vem sendo feito pela gestão do prefeito Bocalom.

“Nosso prefeito e o secretário de agricultura estão realmente fazendo um trabalho de trazer novamente o povo pra cá, para esse mercado. Então a economia tem melhorado, tá movimentando e para mim como comerciante, mesmo não trabalhando com alimentos, é uma alegria. Eu só tenho a agradecer a Deus e ao prefeito mesmo, por esse carinho que ele está tendo com a nossa cidade de Rio Branco”.

E mesmo com um clima de garoa, bem diferente do clima acreano, o público compareceu para prestigiar a festa.

“Muito Bom! Ótimo! Prefeitura está de parabéns! É uma renda extra aí pra população, para os trabalhadores aqui deste local. E a ‘rabadazinha’ quentinha, está ótima! Nota 10, excelente!”, disse, satisfeito, seu Jesus Freitas.

O administrador do local, Jean Carlos, fez questão de fazer o convite.

“Dia 15 o Novo Mercado Velho vai fazer aniversário, e nós vamos comemorar. Esse é o mercado mais antigo do estado e é muito frequentado. A gente quer convidar a população para prestigiar. Todos os tipos de comidas típicas da região estão aqui, venham pra cá e serão muito bem-vindos”.