Comidas típicas, brinquedos, artesanato e som ao vivo fizeram a população de Capixaba participar da 1ª feira de negócios do município. O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Empreendedorismo e Turismo (Seet), e em parceria com a Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM), Câmara Municipal de Capixaba, e a Prefeitura do local, organizaram a festa para movimentar o setor da economia solidária.

A feira ocorre na Rua São Francisco Cordeiro de Andrade, em frente a Escola Argentina Pereira Feitosa, nos dias 3 e 4 de junho, das 17h às 23h.

“É um evento novo, e precisamos de renovação na cidade. Estou amando a feira, parabéns aos organizadores, e que continuem esse tipo de atividade em Capixaba”, destacou a moradora, Amelia Cardoso.

São mais de 22 empreendedores em busca do fortalecimento da economia solidária, de diversos ramos.

” O governo do Estado tem focado em fazer atividades que possibilitem a sustentação econômica para os municípios, visando a geração de emprego e renda, e principalmente, evidenciando a dignidade para cada um desses empreendedores”, pontuou o titular da pasta de Empreendedorismo, Jhon Douglas Costa.

O Estado do Acre tem investido em atividades e projetos para quem trabalha com empreendimento.

Representante da barraca da União, Jefter Carneiro, frisou que “é importante dar visibilidade aos empreendedores locais, por isso, essa integração do meio rural com o urbano é necessária, pois é nessas ações que há a oportunidade de mostrar a qualidade do produto”.

“Agradeço ao governador do Acre pelo apoio a essa feira de negócios, pois isso incentiva a fomentação da economia e traz entretenimento à população” disse o prefeito de Capixaba, Manoel Maia.

“Esperamos que tenha mais feiras como essa, pois ela traz um ambiente de colaboração e coletividade para a comunidade e ajuda no desenvolvimento econômico”, destacou o vereador local e presidente da Câmara Municipal, Amilton Cunha.

João Cláudio Rodrigues, professor de filosofia, comentou: “vivenciamos dois anos de pandemia, e essa questão da socialização e do encontro ficou prejudicado, por isso, essa iniciativa da feira retoma o contato com a comunidade, nos fazendo libertar do medo que estava concentrado na doença”, afirmou.

No evento, bem prestigiado pela população local, também estiveram presentes a vereadora Leidiane Dorneles, e apoiadora do projeto da economia solidária em Capixaba e o chefe do Departamento de Desenvolvimento Econômico, Anderson Costa.