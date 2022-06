Concurso Ibama: Resultado final e documentos exigidos para posse

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) informa que foi publicado, no Diário Oficial da sexta (3), o resultado final do concurso público para provimento de vagas nos cargos de analista administrativo, analista ambiental e técnico ambiental. A lista dos documentos exigidos para posse dos aprovados, quando convocados, foi disponibilizada no site do Instituto.

Os candidatos terão 30 dias corridos, a partir da data de nomeação, para apresentação da documentação. Após providenciados os documentos, a conferência da documentação deverá ser solicitada por e-mail com o seguinte assunto: Agendamento para conferência de documentos originais para a posse”. A assinatura do termo de posse ocorrerá caso a documentação seja recepcionada pelo Ibama.

Os e-mails para envio da solicitação para as respectivas UF das vagas serão disponibilizados, em breve, no site do Ibama.

O Concurso Público Ibama 2021 ofertou 432 vagas para técnico ambiental, 40 para analista administrativo e 96 para analista ambiental.

