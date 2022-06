Acordo de cooperação técnica com Ministério da Justiça amplia operações contra crimes tributários no Acre

João Paullo Castro/Agência de Notícias do Acre –

O combate aos crimes de ordem tributária ganhou mais um aliado. O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e o governo do Acre, por meio da Secretaria de Fazenda do Acre (Sefaz), firmaram um acordo de cooperação técnica que visa o intercâmbio de conhecimentos de dados e tecnologias entre os partícipes, por meio de mecanismos de compartilhamento de informações.

O acordo, assinado no último dia 12 de março, disponibilizará uma ferramenta de vigilância chamada Córtex, que consiste, basicamente, em um sistema de informação e segurança do governo federal, por meio do MJSP, onde se pode realizar consultas de pessoas físicas e jurídicas, veículos, embarcações e radares com alertas gerais e instantâneos, visando coibir o crime e podendo interagir e integrar com sistemas já existentes.

O mecanismo possibilitará à Sefaz trabalhar em uma atuação conjunta, de forma coordenada, sistêmica e integrada, segundo explica o secretário da Fazenda do Acre, Ama

“O Acre vem trabalhando em prol da proteção do tesouro público estadual. Este acordo entre as partes envolvidas é mais uma iniciativa a fim de combater a evasão fiscal”, ressalta o secretário da pasta.

O Córtex

O sistema Córtex permite ao usuário interagir e integrar com sistemas já existentes.

É capaz de conectar até dois sistemas, com uma linguagem capaz de ser compreendida, com o objetivo de prover ou receber dados e informações de um sistema, de sensores, ou de bases de dados, sendo também designado como webservice, tudo por intermédio de plataforma de Interface.

Os radares precisam do Reconhecimento Ótico de Caracteres (OCR), que permite monitorar e analisar imagens de câmeras de trânsito instantaneamente e verificar em tempo real ilegalidades diversas, tais como carros roubados, documentação irregular e placas clonadas.