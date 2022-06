OMinistério da Educação (MEC) publicou no Diário Oficial da União (DOU), desta sexta-feira (3), o Edital nº 57 com o cronograma e as regras para inscrição no processo seletivo do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Nesta segunda edição de 2022, os candidatos terão de 28 de junho a 1º de julho para se inscreverem.

Poderão se inscrever todos os participantes da edição de 2021 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), desde que não tenham obtido nota zero na prova de redação e que não tenham participado do Exame na condição de treineiro.

As inscrições para o Sisu deverão ser efetuadas exclusivamente pela internet, por meio do Portal Acesso Único https://acessounico.mec.gov.br/sisu, sem cobrança de taxa de inscrição. As instituições participantes dessa edição do Sisu deverão disponibilizar acesso gratuito à internet para a inscrição de candidatos ao processo seletivo, nos dias e horários de funcionamento regular da instituição.

O candidato poderá escolher até duas opções de curso, devendo especificar, em ordem de preferência, os tipos de vaga em instituição de educação superior participante, local de oferta, curso, turno e modalidade de concorrência.

Durante o período de inscrição, o candidato poderá alterar as opções de curso, bem como efetuar o cancelamento da inscrição. A classificação no processo seletivo do Sisu será realizada com base na última alteração efetuada e confirmada pelo candidato no sistema.

O Sisu disponibilizará, em caráter exclusivamente informativo, a nota de corte para cada instituição participante, local de oferta, curso, turno e modalidade de concorrência, a qual será atualizada periodicamente conforme o processamento das inscrições efetuadas.

Resultado – o Sisu referente à segunda edição de 2022 será constituído de uma única chamada e o resultado será divulgado dia 6 de julho de 2022 no Portal Acesso Único.

Matrículas – os candidatos aprovados deverão realizar a matrícula ou o registro acadêmico na instituição para a qual foram selecionados por meio do Sisu, na chamada regular, durante o período de 13 a 18 de julho de 2022, devendo ainda observar os dias, horários e locais de atendimento definidos por cada instituição em edital próprio publicado por elas.

Lista de espera – para participar da lista de espera, o candidato deverá manifestar seu interesse por meio da página do Sisu, durante o período de 6 a 18 de julho de 2022. A manifestação de interesse na lista de espera é para apenas um dos cursos escolhidos no ato da inscrição. Quem for selecionado na chamada regular em uma de suas opções de vaga não poderá participar da lista de espera, independentemente de ter realizado sua matrícula na instituição para a qual foi selecionado.

Acesse o Sisu pelo Portal Acesso Único: https://acessounico.mec.gov.br/sisu

Acesse o edital: https://www.in.gov.br/web/dou/-/edital-n-57-de-1-de-junho-de-2022-405308972