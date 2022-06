Ascom/Polícia Civil do Acre

Na manhã desta sexta-feira, 3, uma ação coordenada pela Polícia Civil, Ministério Público Estadual, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro Militar e Fundação Nacional do Índio (FUNAI), culminou na prisão de A.C.A.N, de 50 anos, na Aldeia do Grota, no interior de Feijó.

De acordo com as investigações, A.C.A.M, de 50 anos de idade, mantinha em cárcere privado sua companheira M.F, de 42 anos de idade, natural do Estado do Paraná.

A ação foi assistida por uma psicóloga do Ministério Público Estadual e por um representante da FUNAI o que ficou constatado que a vítima sofria violência doméstica.

“De fato, a vítima estava com o rosto bastante lesionado, aparentando problemas emocionais. A vítima será submetida à análise terapêutica e, em seguida, será entregue a um familiar seu do Paraná. Foram respeitados todos os direitos do preso e da comunidade indígena”, pontua Railson Ferreira, delegado de polícia.

Em 2021, as forças de segurança em Feijó, esteviram na mesma aldeia, verificando denúncias de cárcere privado sofrido pela mesma vítima.

Os relatos de cárcere e violência doméstica contra M.F, indicam que ela sofria abusos por parte do agressor há bastante tempo.

A ação só foi possível por conta da cooperação dos órgãos que buscaram, in loco, verificar a veracidade das denúncias de violência familiar que a vítima sofria.

A.C.A.N está preso aguardando decisão audiência de custódia.