Governo avança em obra na Rua Juvenal Duarte, em Assis Brasil

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra), em parceria com a Prefeitura de Assis Brasil, acompanha de perto a obra de pavimentação asfáltica com drenagem na Rua Juvenal Duarte, no Bairro Bela Vista. Uma equipe técnica da Seinfra esteve na via, a qual possui quase um quilômetro de extensão, e vistoriou o serviço que está a todo vapor.

O convênio entre Estado e prefeituras vem promovendo uma série de obras de infraestrutura para oferecer condições dignas de trafegabilidade às populações de todos os municípios.

A ação na Rua Juvenal Duarte gira em torno de R$ 1,5 milhão, oriundo de recursos do governo do Acre, e atende uma comunidade que viu pela primeira vez uma máquina chegar ao local para pavimentar a via.