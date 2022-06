Ação entre governo e prefeitura garante obra em Sena Madureira

A Travessa Francisca Alencar, no Bairro Rosa Gonçalves, em Sena Madureira, começou a receber a pavimentação em tijolos. A nova operação ocorreu após a conclusão da drenagem, com a instalação em torno de 130 manilhas de 40 cm, fruto do convênio entre o governo do Acre e a prefeitura local, o qual visa garantir todo o serviço de infraestrutura necessário para oferecer condições dignas de trafegabilidade na região.

Obras do convênio de infraestrutura estão a toda vapor em Sena Madureira. Foto: Ricardo Amaral/Ascom de Sena Madureira

“O governador Gladson Cameli firmou parceria com as prefeituras para executarmos as obras com celeridade e qualidade. Os pontos mais críticos de cada cidade foram levantados e agora estamos realizando as ordens de serviço”, disse o titular da Seinfra, Cirleudo Alencar.

O prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim, informou que a previsão é de que ainda na primeira quinzena de junho a obra será entregue.

A Travessa Francisca Alencar já havia recebido a operação de drenagem a partir do convênio entre Estado e Município. Foto: Ricardo Amaral/Ascom de Sena Madureira

“Já implantamos os meios-fios em ambas as laterais e hoje demos início à pavimentação em tijolos. Creio que até o início da outra semana o trabalho será concluído, e os moradores vão poder desfrutar de uma via totalmente revitalizada”, disse o gestor.