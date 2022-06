Saiu a lista da 1ª chamada dos selecionados no Programa CNH Social no Acre

O governo do Acre publicou no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira, 2, o resultado da 1ª fase dos selecionados para o Programa Social de Formação de Condutores de Veículos Automotores (Programa CNH Social).

A lista contém a relação dos candidatos selecionados e aprovados para as categorias CNH Urbana e CNH Rural. Os candidatos inscritos para a modalidade CNH Estudantil, posteriormente, serão convocados para apresentação do Histórico Escolar junto ao Detran, para a conclusão do processo de seleção.

Os candidatos selecionados terão o prazo de dez dias para realizar sua inscrição e matrícula e devem apresentar o CPF, Carteira de Identidade ou equivalente e comprovante de endereço. Quem foi selecionado para o município de Rio Branco deverá comparecer na Unidade de Atendimento de Habilitação, localizada na Avenida Ceará, n 3059, Bairro Jardim Nazle, Rio Branco.

Os selecionados no interior do estado deverão se apresentar na Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) do seu município. Já quem reside em localidade que não possui Ciretran deverá encaminhar suas informações para o endereço de e-mail [email protected] ou, caso prefira, se dirigir ao órgão mais próximo de sua residência.

Caso o candidato não compareça dentro do prazo, será desclassificado, e o Detran/AC convocará os candidatos suplentes, em ordem de classificação. Esse chamamento ocorrerá em data oportuna, a ser informada pelo órgão, diante da disponibilidade de vagas remanescentes, até o limite estabelecido por lei.

“O programa CNH Social foi criado pelo governo do Estado com o objetivo de comtemplar pessoas de baixa renda para a obtenção da CNH totalmente gratuita”, destacou a presidente do Detran/AC Taynara Martins.

Foram observados os seguintes critérios para desempate: menor renda familiar per capita, maior número de componentes no grupo familiar, beneficiário do Programa Bolsa Família, data e hora de inscrição, maior idade.

Os contemplados receberão isenção de taxas como inclusão no Registro Nacional de Carteira de Habilitação (Renach), Licença de Aprendizagem de Direção Veicular (LADV), agendamento de prova teórica e de exame prático, exame médico e psicológico. Serão oferecidos, ainda, o curso teórico de legislação de trânsito, aulas práticas de direção, e até três retestes gratuitos, por meio de parcerias com os Centros de Formação de Condutores (CFCs).

Segue a lista: Portarias nº 458, 459 e anexos. (2)

Para mais informações entre em contato com o atendimento especializado para o programa CNH Social no telefone 68 9 9228-0282.