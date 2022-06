N. Lima sobre PL do Táxi de APP: “nada chegou à Câmara até agora”

O assunto polêmico sobre fiscalização de transporte via aplicativos clandestinos na capital foi mais uma vez alvo de debate na Câmara durante a sessão desta quinta-feira (2), desta vez o vereador e presidente da casa, N.Lima apresentou prova documental, com acervo de Pareceres da RBTRANS, evidenciando a alçada do órgão em relação à problemática.

“Como presidente desta casa, eu fiz um oficio, encaminhado a Procuradoria da RBTrans para saber de quem foi a ideia do taxi compartilhado, porque tenho certeza que todo mundo pergunta de onde veio, e ainda culpam a Câmara de ter aprovado isso, jamais vamos fazer isso, esse projeto de regulamentação deste serviço nunca chegou nesta casa, a resposta desse Oficio está aqui e pasmem, todos os pareceres saíram de lá dizendo que não era viável, que não estava fixado dentro da Lei”, disse N.Lima.

O presidente da Câmara afirmou que irá encaminhar todos os documentos, através de Oficio,ao prefeito Tião Bocalom para que sejam tomadas as providências sobre o assunto.

“Deixar claro que não tem nada haver com a Câmara Municipal e nós aqui na casa não vamos aprovar nenhuma Lei que não seja totalmente dentro da legalidade do nosso município”, concluiu.