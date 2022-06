Moraes vê conspiração em suposto PL do táxi de aplicativo

Preocupado com as cobranças sobre fiscalização e a suposta regularização do transporte por aplicativos, o polêmico táxi compartilhado, o vereador Antônio Moraes (PSB) se pronunciou durante a sessão desta quinta-feira (02) e afirmou que não existe nenhum projeto para aprovação e legalização do serviço.

‘’Estão jogando tudo nas costas, estão dizendo que é Câmara que esta segurando o Projeto de Lei deles, eu afirmo aqui, não chegou nada na Câmara, nós temos que o mais rápido possível jogar uma nota, para esclarecer a população que o Projeto de Lei não chegou à casa’’, disse Moraes.

Com relação a denúncia apresentada pela vereadora Michelle Melo (PDT) sobre repasses para empresa de transportes Ricco, se manifestou favorável ao requerimento que solicita informações sobre repasses no valor de R$ 1,6 milhões.

“Não podemos sair daqui com uma denúncia sem comprovação, então temos que ser transparente, não estou falando que a denúncia não procede, estou dizendo que temos que apurar os fatos, porque estamos falando de uma coisa séria’’, concluiu.