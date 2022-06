MCom: resultado de seleção profissionais de atividades técnicas

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

EDITAL Nº 103/2022/SEI-MCOM

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA A CONTRATAÇÃO, POR TEMPO DETERMINADO, DE PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES TÉCNICAS

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES SUBSTITUTO EVENTUAL, designado por Decreto de 27 de maio de 2022, publicado no DOU de 30 de maio de 2022, torna público o resultado provisório no exame de títulos, somente para as Atividades 1 e 2, e o resultado provisório no procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros, para todas as atividades, referentes ao processo seletivo simplificado para a contratação, por tempo determinado, de profissionais em atividades técnicas.

1 DO RESULTADO PROVISÓRIO NO EXAME DE TÍTULOS (SOMENTE PARA AS ATIVIDADES 1 E 2)

1.1 Resultado provisório no exame de títulos, na seguinte ordem: atividade, número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética e nota provisória no exame de títulos.

1.1.1 ATIVIDADE 1: ATIVIDADES TÉCNICAS DE COMPLEXIDADE GERENCIAL, DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DE ENGENHARIA SÊNIOR

10001816, Arnaldo Lopes dos Santos, 15.00 / 10003935, Claudio Acioli da Silva, 0.00 / 10003321, Cloves Cantuaria Pereira da Silva, 15.00 / 10003492, Jonathan Schienemayer Finger, 2.00 / 10002855, Marcelo Otavio Cardoso, 11.00 / 10005655, Marcelo Silveira de Souza, 0.00 / 10003697, Rannye Foster Abrantes Souza, 17.00 / 10002722, Thiago Gonçalves da Silva, 0.00 / 10000725, Vitor Machel Santos Severino, 0.00.

1.1.1.1 Resultado provisório no exame de títulos dos candidatos que se autodeclararam negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética e nota provisória no exame de títulos.

10003935, Claudio Acioli da Silva, 0.00 / 10000725, Vitor Machel Santos Severino, 0.00.

1.1.2 ATIVIDADE 2: ATIVIDADES TÉCNICAS DE COMPLEXIDADE INTELECTUAL

10002631, Adarcler Durange Oliveira, 17.00 / 10001239, Ailton Marques Claudino, 0.00 / 10003201, Alessandra Carolina Alves Rabelo, 0.00 / 10000576, Alexia Morais Belmont, 0.00 / 10005090, Amanda Muller dos Santos, 0.00 / 10000193, Ana Carolinne Dantas Spillari, 3.00 / 10003575, Andressa Virginia Vieira Silva, 0.00 / 10004687, Andryani Piacini, 0.00 / 10005584, Angelina de Figueredo Pereira, 0.00 / 10005562, Antonio Batista Reis, 12.00 / 10005001, Antonio Massuel Franca Bispo, 2.00 / 10002893, Aristides Machado, 0.00 / 10001912, Barbara Miranda Almada, 2.00 / 10002434, Belchior Queiroz da Rocha, 12.00 / 10000315, Brenda Silva Pequeno Ibiapina, 0.00 / 10004311, Breno Braga Galvão, 0.00 / 10001221, Camila Caroline Rodrigues da Silva Bezerra, 0.00 / 10000422, Camilla Kely Pacheco Perpetuo, 0.00 / 10002275, Carlos Alexandre Ribeiro de Araujo, 0.00 / 10003732, Carolina Dumbra Teixeira Gonçalves, 0.00 / 10000162, Cleia Lopes Coelho, 9.00 / 10003782, Cleyson de Vasconcelos Silva, 15.00 / 10003224, Cristiana Elizabeth Fraga dos Santos, 0.00 / 10001357, Daniel Alexandre Gomes Santana, 9.00 / 10001868, Danielle Bessa de Oliveira Pereira, 2.00 / 10004086, Danilo Gustavo Silva Medeiros, 0.00 / 10002455, David José Cabral Ferreira da Costa, 15.00 / 10001557, Elisangela Correia Alves, 17.00 / 10004570, Felipe de Godoy Aquino, 15.00 / 10005648, Fernando Augusto Figueiredo Vicente, 0.00 / 10000028, Filipe Gonçalves Botelho, 0.00 / 10002437, Gabriel de Oliveira Pinheiro, 0.00 / 10004950, Gabriel Santos Rodrigues, 0.00 / 10003133, Gabriela Silva Ferreira, 5.00 / 10003517, Gilberto Pereira da Rocha, 2.00 / 10000751, Gisele Leite de Oliveira, 0.00 / 10000016, Gustavo Martins Batista, 9.00 / 10002563, Helayne Araujo Boaventura, 0.00 / 10000181, Italo Luiz Silva Ferreira Lima, 2.00 / 10004200, Izabella dos Santos Martins, 0.00 / 10001320, Jackson Douglas de Matos Messias, 15.00 / 10002728, Jalile Oliveira Derze, 6.00 / 10002370, João Paulo de Sousa, 0.00 / 10001190, José Araujo Sabino, 15.00 / 10001206, Josilene Evangelista Alves de Andrade, 0.00 / 10000490, Kaslley Eduardo Reis Oliveira, 0.00 / 10002700, Larissa de Sousa Rocha Lessa, 0.00 / 10000292, Laudilina Quintanilha Mendes Pedretti de Andrade, 2.00 / 10004872, Leonardo de Souza, 0.00 / 10001870, Leonardo Mesquita Dias, 0.00 / 10005652, Lia Souto Maior Mendes, 0.00 / 10002601, Ligia Fagundes Pontes, 3.00 / 10003118, Marcelo Henrique da Silva, 17.00 / 10001973, Marcos Gilton Miranda Martins, 0.00 / 10003368, Marcos Vinicius Costa Silva, 12.00 / 10000777, Maria Quiteria Candido Tenorio, 0.00 / 10005095, Mayara Azambuja Vielmo, 0.00 / 10000792, Nickollas Gonçalves de Albuquerque, 6.00 / 10000320, Pedro Gentil Jacobina, 0.00 / 10000962, Philippe Duarte Faria, 0.00 / 10001740, Rafael Calil Coli, 0.00 / 10004095, Raphael Ronan de Oliveira Silva, 0.00 / 10001542, Ricardo Luis Cortes de Oliveira, 0.00 / 10000872, Ricardo Palmeira e Silva, 5.00 / 10004396, Ricardo Vasconcelos Borges Soveral Torre, 0.00 / 10002813, Rodrigo Uchoa Pontes Lopes, 3.00 / 10000194, Romulo Barbosa, 17.00 / 10001198, Sharon Fernanda de Souza Alves, 0.00 / 10004919, Talita Pessoa Dias Bragança Borges, 9.00 / 10004764, Thais Brito da Silva, 0.00 / 10003531, Thales Setsuo Yoshida, 0.00 / 10002944, Thayara Sousa Martins, 0.00 / 10004870, Vinicius de Souza Soares, 0.00 / 10000295, Vitor Kaiser, 0.00 / 10003152, Wilson Gomes de Freitas Neto, 0.00.

1.1.2.1 Resultado provisório no exame de títulos dos candidatos que se autodeclararam negros, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética e nota provisória no exame de títulos.

10003575, Andressa Virginia Vieira Silva, 0.00 / 10005584, Angelina de Figueredo Pereira, 0.00 / 10005001, Antonio Massuel Franca Bispo, 2.00 / 10000422, Camilla Kely Pacheco Perpetuo, 0.00 / 10001357, Daniel Alexandre Gomes Santana, 9.00 / 10000028, Filipe Gonçalves Botelho, 0.00 / 10002437, Gabriel de Oliveira Pinheiro, 0.00 / 10003517, Gilberto Pereira da Rocha, 2.00 / 10000181, Italo Luiz Silva Ferreira Lima, 2.00 / 10002700, Larissa de Sousa Rocha Lessa, 0.00 / 10000194, Romulo Barbosa, 17.00.

2 DO RESULTADO PROVISÓRIO NO PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO COMPLEMENTAR À AUTODECLARAÇÃO DOS CANDIDATOS NEGROS

2.1 Relação provisória dos candidatos considerados negros no procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração, na seguinte ordem: atividade, número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

2.1.1 ATIVIDADE 1: ATIVIDADES TÉCNICAS DE COMPLEXIDADE GERENCIAL, DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DE ENGENHARIA SÊNIOR

10000725, Vitor Machel Santos Severino.

2.1.2 ATIVIDADE 2: ATIVIDADES TÉCNICAS DE COMPLEXIDADE INTELECTUAL

10003575, Andressa Virginia Vieira Silva / 10000422, Camilla Kely Pacheco Perpetuo / 10001357, Daniel Alexandre Gomes Santana / 10003517, Gilberto Pereira da Rocha.

2.1.3 ATIVIDADE 3: ATIVIDADES TÉCNICAS DE SUPORTE

10001903, Erick Rodrigues Santos / 10003594, Gabryella Alves da Silva / 10001629, Leandro Faria Freitas / 10000204, Luanna de Oliveira Barbosa Rodrigues / 10000390, Mateus dos Santos Reis / 10001212, Miguel Daniel Mendes Oliveira / 10004756, Pedro Henrique Penaforte Ximenes / 10000048, Thiago Oliveira da Silva / 10002817, Thiago Ricardo Gomes Igino / 10001835, Vanusa de Oliveira Cruz.

3 DOS RECURSOS

3.1 CONTRA O RESULTADO PROVISÓRIO NO EXAME DE TÍTULOS

3.1.1 Os candidatos poderão ter acesso ao espelho do exame de títulos e interpor recursos contra o resultado provisório no exame de títulos, das 10 horas do dia 2 de junho de 2022 às 18 horas do dia 3 de junho de 2022 (horário oficial de Brasília/DF), no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/mcom_22, por meio do Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso. Após esse período, não serão aceitos pedidos de revisão.

3.2 CONTRA O PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO COMPLEMENTAR À AUTODECLARAÇÃO DOS CANDIDATOS NEGROS

3.2.1 Os candidatos que não foram considerados negros no procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração poderão ter acesso aos motivos de indeferimento da sua solicitação, bem como interpor recurso contra o indeferimento, das 10 horas do dia 2 de junho de 2022 às 18 horas do dia 3 de junho de 2022 (horário oficial de Brasília/DF), no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/mcom_22, por meio do Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso. Após esse período, não serão aceitos pedidos de revisão.

3.3 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE OS RECURSOS

3.3.1 O Cebraspe não arcará com prejuízos advindos de problemas de ordem técnica dos computadores, de falhas de comunicação, de congestionamento das linhas de comunicação e de outros fatores, de responsabilidade do candidato, que impossibilitem a visualização do espelho do exame de títulos, dos motivos do indeferimento, bem como a interposição de recursos.

3.3.2 O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. Recurso inconsistente ou intempestivo será preliminarmente indeferido.

3.3.3 Recurso cujo teor desrespeite a banca será preliminarmente indeferido.

3.3.4 Não será aceito recurso via postal, via requerimento administrativo, via correio eletrônico, fora do prazo ou em desacordo com o Edital nº 1 – MCOM, de 23 de fevereiro de 2022, e suas alterações, ou com este edital.

4 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

4.1 O edital de resultado final no exame de títulos, somente para as atividades 1 e 2, de resultado final no procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros, para todas as atividades, e de convocação para o envio de documentação referente ao desempate de notas (se houver empates) será publicado no Diário Oficial da União e divulgado na internet, no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/mcom_22, na data provável de 14 de junho de 2022.

MAXIMILIANO SALVADORI MARTINHÃO