Inscrições abertas para Técnico em Agronegócio em Cruzeiro do Sul

Os interessados podem se candidatar até o dia 29 de junho, sendo que é necessária a conclusão do ensino médio para participar efetivamente. É importante frisar que, prioritariamente, as vagas são destinadas aos produtores rurais e seus familiares, além de colaboradores do meio rural – entretanto, a comunidade em geral também pode se inscrever.

Através desta formação, o SENAR busca aumentar a eficiência do mercado agrícola e industrial. Assim, o profissional da área aplica técnicas de gestão e de comercialização, fundamentais para a organização e controle das atividades de gestão do negócio rural.

O curso é reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC), sendo válido em todo o território nacional, e 100% gratuito nos dois anos de atividades. Ao total, estão sendo ofertadas em todo o Brasil 1.070 vagas em 32 polos de apoio presencial nos estados do Acre, Bahia, Ceará, Goiás, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

As regras do processo seletivo, o edital e o formulário de inscrição estão disponíveis no site oficial – clique AQUI e acesse!