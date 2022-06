O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Empreendedorismo e Turismo (Seet), organiza a Feira de Negócios de Capixaba, com o objetivo de movimentar a economia solidária, estimular o artesanato e promover os empreendimentos do município.

A feira acontece entre os dias 3 e 4 de junho, na Rua Francisco Cordeiro de Andrade (em frente a Escola Argentina Pereira Feitosa), em Capixaba, das 17h às 23h.

Jhon Douglas, secretário da Seet, conta que as feiras são uma forma que o Estado encontrou de promover a economia local. Foto: Marcos Vicentti/ Secom.

De acordo com o titular da Seet, Jhon Douglas da Costa, as feiras são atividades onde o governo busca estimular e movimentar a economia local.

“O governo pensa nessas atividades com o objetivo de circular os recursos nos pequenos negócios, como também trazer recursos de outros municípios para Capixaba. Queremos levar esses eventos para os 22 municípios, além das feiras regionais que elaboramos”, explica.

As feiras são uma estratégia do governo e dos parceiros para retomar a economia no período em que a pandemia de covid-19 recuou. Foto: divulgação

Comidas típicas, brinquedos, artesanato e som ao vivo vão ser alguns dos atrativos para levar a população à feira.

Douglas conta ainda que em parceria da Fundação Elias Mansour (FEM), vão ser realizadas outras feiras, atividades e também os tradicionais arraiais no mês de junho e julho.

“Em parceria com a FEM vamos elaborar os arraiais e festas temáticas em junho. Tem sido gratificante contribuir com o desenvolvimento econômico por meio dessas atividades, porque podemos levar dignidade ao povo, gerando renda por meio desse tipo de atividade”, frisou Costa.

Além do governo, realizam o evento a Fundação Elias Mansour, a Câmara Municipal de Capixaba, e a Prefeitura de Capixaba.

Confira os eventos que vão receber apoio do governo do Acre, por meio da Secretaria de Empreendedorismo e Turismo, entre junho e julho:

Feira em Capixaba

3 e 4 de junho

Arraial Igreja Católica (Uninorte )

4 de Junho

Meca Brasil (Arena da Floresta)

4 e 5 de Junho

Feira Elas fazem acontecer

3, 4 e 5 de Junho

Arraial Manoel Julião

3 de Junho a 3 de Julho

Arraial Cohab do Bosque

Junho a Julho