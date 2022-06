Escola do Poder Judiciário lança novo edital para artigos no AC

Com vistas à conexão de saberes, a Direção da Escola do Poder Judiciário (Esjud) tornou público novo edital da Revista Jurídica do Órgão de Ensino (veja na íntegra). O prazo de submissão dos artigos segue até o dia 2 de setembro de 2022.

Segundo a desembargadora-diretora Regina Ferrari, a publicação tem alcançado maturidade e “um salto qualitativo”, ampliando “a difusão de conhecimentos, motivação da produção intelectual de magistradas(os) e servidoras(es) e comunidade jurídica”. Não menos importante, concorre ao fortalecimento do Judiciário Acreano, na medida em que oferece “lugar de fala e de pensamento aos profissionais da Justiça.

O que é

A Revista Jurídica da Esjud é uma publicação científica interdisciplinar, de periodicidade semestral, editada pela própria Escola, órgão do Tribunal de Justiça do Estado do Acre (TJAC). Será publicada preferencialmente no formato eletrônico, no seguinte endereço: http://www.esjud.tjac.jus.br.

Não haverá pagamento ou remuneração aos autores dos trabalhos. A submissão do material implicará a cessão dos direitos autorais à Escola para fins de publicação na revista. O periódico contribui para a documentação e ao necessário viés memorialístico das atividades acadêmica e científica dos integrantes do Judiciário Estadual.

Os artigos e as regras

Todos os artigos deverão ser inéditos e obedecer às Normas da ABNT, cujos requisitos e demais informações poderão ser observados no Edital nº 04/2022.

Autores

Serão admitidos artigos com, no máximo, 3 (três) autores/as. Em casos de dupla ou tripla autoria, todos os autores deverão atender integralmente às exigências descritas neste edital, não existindo diferenciação entre eles. Poderão submeter artigos os/as autores/as que possuam título de Especialista, Mestre/a ou Doutor/a. Graduandos/as poderão participar como coautores, condicionada, todavia, à autoria conjunta com mestre/a ou doutor/a.

São de responsabilidade do(s) autor(es) as ideias, opiniões e conceitos emitidos nos artigos publicados, de modo que serão inteiramente responsáveis por citações, referências e titularidade das obras referenciadas. As informações dos autores, como nomes e endereços, serão de uso exclusivo para os serviços prestados por esta publicação, não sendo disponibilizadas para outras finalidades ou para terceiros.

Submissão dos artigos

O autor deverá submeter o artigo, exclusivamente, por meio do sistema on-line Open Journal System (OJS), no endereço https://esjud.tjac.jus.br/periodicos/index.php/esjudtjac/index, no período de 1º de junho a 2 de setembro de 2022.

Eventuais dúvidas ou dificuldades sobre a utilização desse sistema poderão ser encaminhadas para o endereço eletrônico: [email protected].

Ao enviarem os artigos, os autores deverão concordar com o termo de submissão à Revista Jurídica da EEsjud e de autorização para publicação, cessão de direitos autorais e declaração de ineditismo, constante no sistema OJS, na página https://esjud.tjac.jus.br/periodicos/index.php/esjudtjac/index.

Cada autor/a poderá submeter, no máximo, três artigos para publicação. Não será cobrada qualquer taxa ou pagamento para submissão dos artigos pela comunidade jurídica.