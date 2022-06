Dupla é presa no nordeste ao levar droga do Acre para o Maranhão

A Polícia Civil do Maranhão, através da SENARC, com apoio da DENARC da Polícia Civil do Acre, prendeu em flagrante na tarde de hoje, 02/06/2022, duas pessoas logo após elas receberem uma encomenda que continha cerca de 500g de cocaína, 5kg de crack e 7,5kg de maconha escondidos no interior de livros.

Investigadores da SENARC receberam informações de que traficantes estariam se utilizando de transporte aéreo para enviar drogas da Cidade de Rio Branco, no Estado do Acre, para a Ilha de São Luís/MA.

Após constatarem que uma carga poderia chegar na empresa aérea na tarde de hoje (02/06/2022), as equipes se deslocaram para a sede da empresa, localizada no aeroporto, e aguardaram o momento em que dois homens retiraram uma grande caixa e colocaram no interior de um automóvel, ocasião em que realizaram a abordagem e solicitaram o que havia na embalagem.

Os autuados informaram que na caixa havia apenas livros, mas sabendo da discrepância de valor do frete via transporte aéreo com o material informado, bem como do nervosismo dos abordados que não souberam informar qual a origem e a destinação dos livros, foi feita a conferência do material e encontrado a droga acima mencionada.

Os presos foram autuados por tráfico de drogas e associação ao tráfico e encaminhados à Central de Inquéritos e Custódia da Comarca da Ilha onde permanecerão a disposição do Poder Judiciário, e as investigações prosseguirão para identificar todos os responsáveis pelo envio da droga.