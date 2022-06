Com mais de 20 mil terrenos baldios, Rio Branco pode sofrer muito com queimadas neste verão

A prefeitura de Rio Branco, por meio da coordenadoria Municipal de Defesa Civil apresentou na manhã desta quinta-feira, 2, o Plano de Contingência de Prevenção, Mobilização e Combate a Incêndios e Queimadas para 2022.

De acordo com o ten cel Cláudio Falcão dessa maneira se terá uma organização, uma coordenação, que é feita pela defesa civil municipal, de todas as secretarias para poder otimizar os sistemas e também o trabalho e atividade de resposta que se precisa dar para a comunidade de Rio Branco durante o período de desastre “Nós temos que ter diversas ações em parceria com cada secretaria, seja do município, seja do estado ou do governo federal. Tudo isso para que cada “ator” possa saber o seu papel e o que deve fazer e em que momento fazer”, frisou o coordenador.

Ainda segundo o coordenador, há 52 anos a Defesa Civil faz um monitoramento para prever alterações climáticas e desastres possíveis. O coordenadoria Municipal de Defesa Civil reforça a importância da participação da comunidade para minimizar os danos provocados pelas queimadas em período de seca. “A comunidade é parte integrante, essencial desse planejamento, então ela pode fazer muita coisa, a começar por não utilizar o fogo de maneira irregular, a outra coisa é a economia de agua, outra coisa é a manutenção dos seus terrenos e quintais”, destacou Falcão.

Para o prefeito Tião Bocalom o papel da prefeitura, nesse momento, é exatamente fazer a educação ambiental. “Nós sabemos que está chegando o Verão e no verão é exatamente o momento que mais se queima. Então vamos evitar queimadas. Vamos educar nossas crianças, mostrar para elas que queimada é prejudicial a saúde. Nós podemos educar para diminuir muito esse negócio de queimadas, por exemplo, a queimada urbana. São mais de 20 mil terrenos baldios que as pessoas não limpam, e quando chega no verão, muitas vezes chega e mete fogo. Primeiro que é um crime ambiental e segundo, que faz mal para todos nós”. enfatizou Tião Bocalom.

Estiveram presentes ao lançamento Luís Henrique Rolim, promotor de justiça do Ministério Público do Estado, os secretários Municipais Joabe Lira e Neiva Tessinari, o secretário adjunto de Assistência Social e Direitos Humanos, Francisco Bezerra e o chefe do Gabinete Militar, Cel. Ezequiel Bino, entre outras autoridades.