1º Chá das Mulheres da Indústria será realizado dia 4/6 no Juruá

Cruzeiro do Sul sediará, no próximo sábado, 4 de junho, o 1º Chá das Mulheres da Indústria no Juruá. O evento beneficente terá início às 18h, no Espaço Assen Cameli, e contará com deliciosas comidas, bazar de roupas, produtos com preços incríveis, desfile de peças e sorteio de brindes. Os recursos arrecadados serão doados para o Centro Educativo Adilis Nogueira Maciel (Ceanom).

O evento é uma realização do Grupo de Mulheres da Indústria, com apoio da Federação das Indústrias do Estado do Acre (FIEAC), e tem como parceiros a Prefeitura de Cruzeiro do Sul, Associação Comercial e Empresarial de Cruzeiro do Sul (ACES) e Governo do Estado, por meio da Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict).

Para participar, basta adquirir o ingresso pelos telefones (68) 99985-1480, 9936-9031 ou 99966-3710. “Estamos muito felizes por realizar uma ação social tão relevante em Cruzeiro do Sul e que será em prol de uma entidade que atende, há tanto tempo, jovens de toda a região do Juruá. Esperamos que a população cruzeirense abrace essa iniciativa do bem e compareça em peso”, comenta Raimundinha Holanda, empresária e coordenadora do Grupo de Mulheres da Indústria.

A coordenadora do Ceanom, Nucia Sales de Melo, reforça o convite ao público. “Agradecemos essa iniciativa do Grupo de Mulheres da Indústria, FIEAC e parceiros. Convidamos nossa população de Cruzeiro do Sul e região para prestigiar, pois será um evento extraordinário e que resultará em benefícios para o nosso Centro Educativo”, enfatiza.