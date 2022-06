Recrutamento e Seleção de Pessoas: curso no Senac Rio Branco dia 6/6

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do Acre abre no dia 6 o curso Recrutamento e Seleção de Pessoas, que pode ajudar o desempenho do profissional que pretende trabalhar na área de recursos humanos. Investimento de R$100 na unidade de Rio Branco. Auças presenciais.

“Diante do dinamismo do mundo do trabalho, das constantes inovações organizacionais e dos diferentes aspectos das atividades produtivas atuais, o fator humano tem se tornado cada vez mais fundamental para que as organizações alcancem altos níveis de competitividade, produtividade e excelência.

Neste sentido, a seleção e recrutamento de novos colaboradores assume um papel cada vez mais relevante em uma organização, a fim de identificar o perfil do cargo e dos candidatos, com maior segurança e clareza, o que torna a missão do Recrutamento e Seleção mais assertiva”, diz o briefing do curso.

https://portal.ac.senac.br/curso/recrutamento-e-selecao-de-pessoas