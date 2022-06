Reaberto no Acre Núcleo de Apoio à Pesquisa do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia

A Ufac recebeu visita da comitiva do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) para cerimônia de inauguração da reestruturação do Núcleo de Apoio à Pesquisa do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa), no Acre, órgão do MCTI. A solenidade ocorreu na manhã desta quarta-feira, 1, no auditório do Parque Zoobotânico (PZ), e contou com assinatura de carta de intenção entre Ufac e Inpa, representado por sua diretora, Antônia Franco.

Com sede em Manaus, o Inpa foi criado em 1954 com a finalidade de realizar estudo científico do meio físico e das condições de vida da região amazônica, expandindo os conhecimentos existentes sobre a biodiversidade, a sociodiversidade e os recursos florestais e hídricos; teve papel fundamental no reflorestamento do PZ da Ufac.

Segundo o vice-reitor da Ufac no exercício da Reitoria, Josimar Ferreira, a visita do ministro Paulo Alvim vai estreitar relações dessa parceria que existe há mais de 30 anos. “Apresentamos hoje alguns projetos estratégicos que já estão iniciando aqui na Amazônia”, disse. “São iniciativas que vão fazer com que a universidade, principalmente na área de ciências florestais, possa usufruir ainda mais de conhecimento e desenvolvimento.”

O vice-reitor aproveitou a ocasião para apresentar a proposta de construção e implantação do Centro de Inovação e Tecnologia da Ufac, que visa à inovação, fortalecimento e geração de produtos tecnológicos derivados da Amazônia Ocidental. “A ideia é fortalecer o Sebrae Lab na Ufac, proposta que o ministro Paulo Alvim pactuou em analisar com muito carinho. Precisamos de um investimento de R$ 2 a 3 milhões para dar início ao projeto do centro.”

Paulo Alvim destacou a parceria de mais de quase quatro décadas entre Ufac e Inpa e afirmou que se inicia um novo ciclo. “Devemos implementar as pesquisas e os trabalhos que foram produzidos neste espaço para recuperação de áreas florestais e de todo potencial de pesquisa que pode ser explorado e fortalecer a ação do Inpa no Acre.”

Também participaram da mesa de honra o secretário de Estruturas Financeiras e de Projetos do MCTI, Marcelo Meirelles; e o secretário de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia, Assurbanípal Mesquita.