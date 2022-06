Para evitar riscos à rede elétrica, Energisa faz ações preventivas 

Manter galhos e plantas longe da rede elétrica é uma medida de segurança para todos. Nos espaços públicos o trabalho da poda preventiva compete à prefeitura, enquanto nos imóveis residenciais e comerciais, cabe aos proprietários/responsáveis.

Mesmo assim, por questões de segurança, a Energisa Acre realiza periodicamente a poda preventiva nos municípios onde atua.

Somente nos quatro primeiros meses deste ano, a companhia executou mais de 2 mil procedimentos preventivos entre podas e corte de árvores nos municípios de Mâncio Lima, Xapuri, Rodrigues Alves, Cruzeiro do Sul, Senador Guiomard, Epitaciolândia, Rio Branco, Sena Madureira, Brasileia e Porto Acre.

O coordenador de segurança da Energisa Acre, Marcelo Martins, reforça que o trabalho da companhia visa garantir a segurança da comunidade e também evitar problemas no fornecimento de energia.

“Quando existe vegetação imprópria sob a rede, os galhos em contato com a rede elétrica podem ocasionar curtos-circuitos, rompimento de cabos, interrupção do fornecimento de energia e até mesmo energizar a árvore, elevando o risco de incêndio e choque elétrico. Isso é ainda mais perigoso em dias de chuvas e ventania”, explicou Marcelo.

Anualmente a Energia realiza um cronograma anual de podas preventivas no estado, além das que por acaso apresentam risco proximidade nas redes elétricas. A Distribuidora dispõe de recursos e serviço especializado, que inclui caminhões com cesto aéreo e trituradores de galhos, e equipes qualificadas, inclusive de linha viva, que realizam os serviços com a rede energizada para que o cliente não sofra uma interrupção no fornecimento da energia. Os resíduos de podas são direcionados para compostagem, o que também beneficia o meio ambiente.

Pela legislação, serviços de manutenção nos espaços públicos são de responsabilidade das prefeituras. Já nas áreas privadas, cabe ao condomínio e ao proprietário do imóvel ou terreno contratar um especialista. Quando os fios estão muito próximos da rede, a Energisa é acionada para evitar quaisquer riscos à segurança da comunidade.

Plantio correto:

A sombra produzida por uma árvore é muito boa. Mas, antes de plantar uma árvore é importante avaliar se a espécie é a correta para o local, considerando a altura e o raio de copa que ela poderá atingir na fase adulta. Por isso:

Não plante árvores próximas ou embaixo de redes previamente instaladas;

Escolha plantas e árvores que não cresçam muito no seu jardim;



Como evitar acidentes:

Redobre o cuidado ao subir nessas árvores ou utilizar varas e barras metálicas para tentar cortar galhos ou até mesmo colher frutos;

Não faça podas de árvores que estiverem próximas ou em contato com a rede elétrica, pois os galhos podem tocar os fios e energizar a árvore. Nesses casos entre em contato com a Energisa;

Em propriedades particulares, a responsabilidade da poda é do dono do imóvel. Caso a árvore esteja próxima à rede, o cliente deve entrar em contato com a Energisa e solicitar o desligamento da rede para que o serviço seja realizado com segurança pelo profissional contratado.

Em caso de acidente, cabos partidos ou interrupção de energia, entre em contato com os canais da Energisa:

Call Center: 0800 647 7196

Site: www.energisa.com.br

WhatsApp (Gisa): https://gisa.energisa.com.br/

Aplicativo Energisa On (disponível no Google Play ou App Store do celular).