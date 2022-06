Concurso Bombeiros: Saúde garante exames médicos de graça

Os candidatos aptos a participar da fase de exames médicos do concurso público para o provimento de vagas ao cargo de soldado combatente, do Corpo de Bombeiros Militar do Acre, poderão realizar seus exames de forma gratuita, por meio do sistema público de saúde.

A oportunidade foi estabelecida a partir de uma parceria entre o Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC) e a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) e visa garantir que todos os 539 candidatos, inclusive os de baixa renda, tenham condições de acesso à realização de exames, dando prosseguimento ao certame.

“Em alguns casos o candidato se depara com altos valores para participar dessa fase do concurso e, por não possuir recursos, corre o risco de perder a vaga. Essa parceria reflete o comprometimento do governo do Estado, que busca garantir igualdade e oportunidade a todos “, disse Adriana Lobão, secretária de Estado de Saúde em exercício.

Os atendimentos começam nesta quarta-feira, 1º, e vão até terça, 7, na Policlínica do Tucumã e unidades de pronto atendimento (UPAs) do Segundo Distrito e da Sobral, em Rio Branco. Nesses locais serão realizados exames de hemograma, glicemia, VDRL, HBSAg, TGO, TGP, bilirrubina e frações, tipo sanguíneo, fator RH, eletrocardiograma e raio-x.

Para requerer a oportunidade, o candidato precisa comparecer à sala de diretoria de ensino do Centro Integrado de Ensino e Pesquisa (Cieps), até terça, 7, das 8 às 11h, munido de seus documentos pessoais para solicitação do agendamento prévio. Nas UPAs o atendimento se estenderá também ao fim de semana.

“Agradecemos essa parceria com a Sesacre, que representa um ponto positivo não só para os candidatos, mas também para a sociedade como um todo, pois, com o ingresso de novas pessoas na corporação, a instituição terá uma otimização de seus atendimentos. Só temos a agradecer a todos os envolvidos nesta ação”, disse Mirla Santos, tenente do Corpo de Bombeiros Militar do Acre.

Mirla Santos acompanha a realização dos exames dos candidatos. Foto: Odair Leal/ Secom

Participam dessa parceria, por parte da Sesacre, a Diretoria de Redes, a Divisão de Organização de Apoio Diagnóstico e Departamento de Atenção Primária à Saúde, por meio do Núcleo Telessaúde Acre.