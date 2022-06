Ascom/Polícia Civil do Acre

Ao final da tarde de da última terça-feira, 31, a Polícia Civil em Feijó, com apoio da Unidade de Monitoramento Eletrônico Penal (UMEP) prendeu quatro pessoas investigadas por integrar facção criminosa no munícipio de Feijó.

Dos quatros envolvidos, dois estão presos pela Vara de Delitos de Organização Criminosa e dois cumprem mandados da Vara Criminal da Comarca de Feijó.

Os presos são: D.S.N, de 25 anos, D.M.G, de 25 anos, O.N.C, de 21 anos de idade e L.N.R, de 24 anos de idade

“Nos últimos vinte dias, a Polícia Civil em Feijó efetivou cerca de 25 mandados de prisão, demonstrando que estamos trabalhando sem intervalos para a sociedade acreana”, pontuou delegado Railson Ferreira.

A Polícia Civil vem intensificando suas ações de combate as criminalidade em todas as regionais do Estado no sentido de contribuir na queda dos índices criminais e devolver a sensação de segurança a população do estado.