A Biblioteca Central da Ufac firmou parceria com a Biblioteca Digital Saraiva, que consiste em um acervo digital que disponibiliza cerca de 1.700 exemplares da área jurídica, com o selo Saraiva Jur, grande referência em conteúdo para o curso de Direito.

Disponível desde segunda-feira, 30, a plataforma tem como objetivo ampliar a oferta de livros na área de direito para alunos e professores dos campi de Rio Branco e de Cruzeiro do Sul, possibilitando o acesso aos e-books de maneira intuitiva e mais acessível.

De acordo com a diretora da Biblioteca Central, Alanna Figueiredo, houve uma diminuição de empréstimos de livros com o retorno das atividades presenciais na biblioteca física. “Percebemos a preferência dos alunos pela leitura de livros digitais e dessa forma buscamos ampliar nossa oferta de títulos”, disse.

Sendo totalmente adaptável a diferentes tamanhos de tela para facilitar a leitura, a plataforma pode ser acessada através do portal do docente ou discente do curso de Direito, na aba “Serviços”.

Não se limitando apenas ao curso de Direito, a biblioteca também estuda possibilidades de ampliação da plataforma para outras graduações e pós-graduações. “Estamos analisando novas plataformas digitais de livros, na busca de atender aos demais cursos com o apoio da Reitoria”, comentou Alanna Figueiredo.