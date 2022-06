ANA contrata consultor na modalidade individual; veja edital

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Órgão: Ministério do Desenvolvimento Regional/Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico/Superintendência de Apoio ao Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos

AVISO

SELEÇÃO EDITAL Nº 2/2022

CONTRATA CONSULTOR NA MODALIDADE CONSULTOR INDIVIDUAL PROJETO 914BRZ2022 – EDITAL Nº 02/2022

Publicação de 01 perfil para contratação de profissional de nível superior completo em qualquer área do conhecimento, com experiência de atuação com projetos ou prestação de serviços na área de geoprocessamento, cuja vaga está disponível na página da UNESCO, cuja vaga está disponível na página da UNESCO, http://app3.brasilia.unesco.org/vagasubo/

Os interessados deverão enviar o CV do dia 01/06/2022 até o dia 13/06/2022 no endereço eletrônico: http://eprotocolo.ana.gov.br/default.html

Assunto: EDITAL 02/2022/PROJETO 914BRZ2022/UNESCO.

Em atenção às disposições do decreto nº 5.151, de 22/07/2004, é vedada a contratação, a qualquer título, de servidores ativos da Administração Pública Federal, Estadual, do Distrito Federal ou Municipal, direta ou indireta, bem como empregados de suas subsidiárias ou controladas, no âmbito dos projetos de cooperação técnica internacional.

Brasília, 31 de maio de 2022.

HUMBERTO CARDOSO GONÇALVES

Superintendente de Apoio ao Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos