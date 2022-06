Preocupado com os índices de violência na Capital, o vereador Samir Bestene (Progressistas) usou a fala no grande expediente para fazer um alerta ao poder público com relação à falta de segurança nas escolas, o parlamentar mencionou o fato noticiado pela mídia local, onde treze estudantes foram assaltados nas proximidades da Escola Estadual José Ribamar Batista.

‘’Isso nós preocupa muito, porque nós sabemos que o poder público tem que atuar de forma mais enérgica, seja com políticas públicas para que a segurança possa melhorar nossa cidade ou de forma mais ostensiva com a própria Polícia Militar, para garantir a segurança desses alunos”, disse Bestene.

Na ocasião, o parlamentar registrou agenda nas atividades de comemoração do aniversário do “Programa Acre Pela Vida”, coordenado pela delegada e Secretária Adjunta de Segurança, Márdhia Pereira. O projeto é uma iniciativa do Governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP) que tem como foco integrar os esforços das instituições para fortalecer o combate ao crime, focando na promoção de ações preventivas com adolescentes e jovens, nos bairros e lugares com índices elevados de violência.

“Nesse último sábado fiquei muito feliz em participar das comemorações do “Programa Acre pela Vida”, são centenas de crianças que tiveram a oportunidade de jogar no arena, são iniciativas como esta que fortalece o combate ao crime e criam oportunidades de um futuro melhor para nossos jovens”, concluiu.