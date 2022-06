Carlos Alexandre maio 31, 2022 – 14h18min

Plácido de Castro ganhou reforço na política de enfrentamento ao racismo e promoção de igualdade racial, com a adesão ao Sistema Nacional de Igualdade Racial (Sinapir), na última sexta-feira, 27.

A ferramenta nacional é coordenada pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) e possibilita acesso prioritário aos municípios, nas políticas públicas do governo federal voltadas a superar as desigualdades étnicas no país. Com a junção ao sistema, os municípios também se candidatam a receber recursos federais para a promoção de políticas de igualdade racial.

O município de Plácido de Castro conta com uma população aproximada de 17,2 mil pessoas e, dessas, cerca de 12,6 mil (73%) são negras. A porcentagem evidencia a importância do fomento de ações que visem estimular os municípios a desenvolver e executar políticas e serviços que diminuam as desigualdades étnicas presentes na sociedade.

Gorete da Silva, chefe da Divisão de Igualdade Racial, Intolerância Religiosa e Diversidade Sexual da SEASDHM, celebra a adesão de Plácido de Castro: “Desejo que haja bons frutos com mais esse passo. Estamos na expectativa de conseguir a adesão de todos os municípios do Acre até o fim de julho, conquistando maior progresso no nosso estado”.

Etapas municipais da conferência de promoção de igualdade racial prepararam a etapa estadual, que será realizada em junho. Foto: cedida

A gestora aponta que, durante a realização das etapas municipais da Conferência de Promoção da Igualdade Racial, foi percebida a necessidade de promover políticas de igualdade racial nos municípios, instituições e na sociedade em geral, na busca de um país mais igualitário.