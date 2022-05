IBGE divulga resultado de seleção para ag. de pesquisas e supervisor

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

EDITAL

HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO EDITAL Nº 7/2022

O Presidente da FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE torna pública a homologação do resultado final do Edital 07/2022, Processo Seletivo Simplificado Complementar para as funções de Agente de Pesquisas e Mapeamento e Supervisor de Coleta e Qualidade, publicado no DOU nº 86, de 9 de maio de 2022, seção 3, página 36, na seguinte ordem: Função, UF, Localidade, número de inscrição, nome do candidato, nota final, classificações e situação no processo seletivo simplificado complementar.

Função UF Localidade Número de Inscrição Nome ou Nome Social Nota Final Classificação Final Ampla Classificação Final PPP Classificação Final PCD Situação no PSS Agente de Pesquisas e Mapeamento MG FORMIGA 4284 NAYARA DOURADO ALBUQUERQUE 10 1 0 0 Classificado Agente de Pesquisas e Mapeamento MG FORMIGA 4051 CLARISSA DA SILVA CASEMIRO VIANA 10 2 1 0 Classificado Agente de Pesquisas e Mapeamento MG FORMIGA 3827 ALMIR JOSÉ DA SILVA 10 3 2 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento MG FORMIGA 4076 AUGUSTO CEZAR PERES 10 4 3 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento MG FORMIGA 3956 SHIRLEY SIMONE DE CASTR 10 5 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento MG FORMIGA 4067 WILIAN DA SILVA FARIAS 10 6 4 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento MG FORMIGA 3712 WALLACE PEREIRA OLIVERIO 10 7 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento MG FORMIGA 4139 REGINA OLIVEIRA DE JESUS 10 8 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento MG FORMIGA 3823 NEI ANDERSON MACHADO 10 9 5 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento MG FORMIGA 4091 FERNANDA FREIRE CARVALHO 10 10 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento MG FORMIGA 4039 BIANCA ANACLETO DA ROCHA MATIAS 10 11 6 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento MG FORMIGA 4244 ROBERTO SERGIO BARBOSA CORTEZ 10 12 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento MG FORMIGA 3833 SIDNEY CELESTINO ANGELIS 10 13 7 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento MG FORMIGA 3762 YOJANA MENÉNDEZ RIVERO 10 14 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento MG FORMIGA 4288 JULIANO SILVA DA PAZ 10 15 8 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento MG FORMIGA 4200 CÁSSIO FRANCISCO MOREIRA DE CARVALHO 10 16 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento MG FORMIGA 3943 LUAN WELERSON FREITAS 10 17 9 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento MG FORMIGA 3954 ALINE FREIRE CORREIA 10 18 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento MG FORMIGA 3769 LIZA PORTUGAL 10 19 10 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento MG FORMIGA 3764 SIMONE DE SÁ NEVES 10 20 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento MG FORMIGA 4249 ADRIANA MARTINS PEREIRA 10 21 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento MG FORMIGA 4030 KAMILA 10 22 11 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento MG FORMIGA 3955 ISABELLA MARIA OLIVEIRA CORREIA VIEIRA 10 23 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento MG FORMIGA 4189 HELEN JORDANA PAIVA 10 24 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento MG FORMIGA 4146 LÓREN CARDOSO BRAZ 10 25 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento MG FORMIGA 3772 JOÃO VICTOR FREITAS SILVA 10 26 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento MG FORMIGA 3782 SORAIA ROHEN CHRISTO GARNIER 10 27 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento MG FORMIGA 4137 EDUARDO CARVALHO DA SILVA 10 28 12 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento MG FORMIGA 4040 JOICE DOS REIS FIÚZA 10 29 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento MG FORMIGA 4072 WALLACE DINIZ GONÇALVES THEOPHILO 10 30 13 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento MG FORMIGA 3919 PAMELA MICHELLY DE SOUZA SANTOS 10 31 14 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento MG FORMIGA 3947 RAQUEL MARISA FACCIO VIOTTI 10 32 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento MG FORMIGA 4281 VINICIUS DOS SANTOS TAVARES 10 33 15 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento MG FORMIGA 3927 JOSÉ MATEUS PINHEIRO ROSA DA SILVA 10 34 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento MG FORMIGA 3715 WAGNER CESAR DA SILVA LOSSANO 7 35 16 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento MG FORMIGA 3951 ANNA CAROLINA DE SENNA BARÇANTE 7 36 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento MG FORMIGA 4278 POLIANA ALBUQUERQUE DOURADO 7 37 17 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento MG FORMIGA 4287 JÉSSICA JUSCELINE DA SILVA SANTOS 7 38 18 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento MG FORMIGA 3998 FERNANDO JUNIO COUTO 7 39 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento MG FORMIGA 4224 MATHEUS CARVALHO SOUSA 7 40 19 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento MG FORMIGA 3910 GABRIEL HENRIQUE DA SILVA PEREIRA 7 41 20 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento MG FORMIGA 4023 RAUL FELIPE DA SILVA NASCIMENTO 7 42 21 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento MG FORMIGA 3776 ÉDER AUGUSTO FERREIRA DAS CHAGAS 7 43 22 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento MG FORMIGA 4045 JOICE MOREIRA DA SILVA 7 44 23 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento MG FORMIGA 3766 RODRIGO SACRAMENTO SANTOS 7 45 24 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento MG FORMIGA 3690 BIATRIZ VELOSO DA SILVEIRA 7 46 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento MG FORMIGA 3765 MAYKON PERES 7 47 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento MG FORMIGA 3786 LUCAS EDUARDO RODRIGUES COUTINHO 7 48 25 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento MG FORMIGA 4081 NEILA CRISTIANE DE SOUZA 5 49 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento MG FORMIGA 4035 CELIO ROBERTO FERNANDES 5 50 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento MG FORMIGA 4025 DARLINE ALMEIDA DA SILVA 5 51 26 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento MG FORMIGA 4063 IASMIN SERRAH ROCHA SOUZA ANTUNES 5 52 27 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento MG FORMIGA 4088 JOICE VIEIRA DIAS 5 53 28 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento MG FORMIGA 3717 SÁVIO MORAES DA SILVA 5 54 29 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento MG FORMIGA 4022 ELIAKIN MENDES TAVARES 5 55 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento MG FORMIGA 3723 JADY DAIANA RODRIGUES 5 56 30 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento MG FORMIGA 4093 THAYNÁ CAMPOS MARTINS 5 57 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento MG FORMIGA 4248 JEFERSON JUNIO CHAVES SIMÃO 5 58 31 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento MG FORMIGA 4082 RUAN CARLOS RAMALHO COSTA 5 59 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento MT BARRA DO BUGRES 3722 SERGIO REIS RIBEIRO FOLHA 10 1 0 0 Classificado Agente de Pesquisas e Mapeamento MT BARRA DO BUGRES 3950 VANESSA DIAS DE SOUZA 10 2 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento MT BARRA DO BUGRES 3667 ROSIMAR ANASTACIO DE OLIVEIRA 10 3 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento MT BARRA DO BUGRES 4251 LUCIANE MORAES DA SILVA 10 4 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento MT BARRA DO BUGRES 4083 SEBASTIÃO MENDES DE ARRUDA 10 5 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento MT BARRA DO BUGRES 3733 ROBERTA MATTJIE 10 6 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento MT BARRA DO BUGRES 3875 MILENA CRISTINA TEODORO SILVA 10 7 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento MT BARRA DO BUGRES 4250 FABIA MARIANA BENTO 7 8 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento MT BARRA DO BUGRES 3920 GEISIANE MORAES DE JESUS 7 9 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento MT BARRA DO BUGRES 3724 PATRICIA DE OLIVEIRA VALVERDE 7 10 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento MT BARRA DO BUGRES 3868 WILLIAN FERREIRA GUIMARÃES PORTUGAL 7 11 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento MT BARRA DO BUGRES 3931 ANDRÉ DO PRADO SILVEIRA 7 12 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento MT BARRA DO BUGRES 4114 MILENA SANTANA SOUZA 7 13 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento MT BARRA DO BUGRES 4011 SANDRA DE SOUSA CAMPOS 5 14 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento MT BARRA DO BUGRES 3727 ANDRESSA OLIVEIRA DE ALMEIDA 5 15 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento MT BARRA DO BUGRES 4012 GILBERTO MARQUES DOS SANTOS 5 16 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento MT BARRA DO BUGRES 3936 WALYSON 5 17 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento MT BARRA DO BUGRES 3878 GUILHERME HENRIQUE CUNHA 5 18 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento MT SINOP 4254 PAULO CESAR DE CASTRO 10 1 0 0 Classificado Agente de Pesquisas e Mapeamento MT SINOP 4010 LEILA CORREA E ALMEIDA 10 2 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento MT SINOP 3993 JONES ANSCHAU XAVIER DE OLIVEIRA 10 3 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento MT SINOP 4255 ANDERSON LANDMANN FENNER 10 4 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento MT SINOP 3653 PAULO RICARDO GOMES DE SOUZA 10 5 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento MT SINOP 3934 DOUGLAD ALENCAR BATISTA FERREIRA 10 6 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento MT SINOP 3930 ALAN AGOSTINETTO 10 7 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento MT SINOP 3664 MARLON ROCHA MIRANDA DE SOUZA 10 8 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento MT SINOP 3711 JOAO PEDRO DE SOUZA OLIVEIRA 10 9 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento MT SINOP 3861 ISABELLA MARTINS DA SILVA 10 10 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento MT SINOP 3925 JOELIMAR FERREIRA DA MOTTA 7 11 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento MT SINOP 3660 DEYS DAYANNE DA SILVA CARDOSO PEREIRA 7 12 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento MT SINOP 3726 MAYARA GAYARDO 7 13 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento MT SINOP 3872 CLEIDE SOARES OLIVEIRA DE CARVALHO 5 14 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento MT SINOP 4253 AMANDA REGINA LUKASACK GUIMARAES 5 15 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento MT SINOP 3713 ANA MARGARIDA RODRIGUES MEIRELLES 5 16 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento MT SINOP 3883 RUTE OLIVEIRA DE CARVALHO 5 17 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento MT SINOP 3922 PEDRO HENRIQUE ANGELO MATOS 5 18 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento PR PARANAVAI 4220 SUELI HATSUMI MURASSE NITATORI 10 1 0 0 Classificado Agente de Pesquisas e Mapeamento PR PARANAVAI 3991 RENATO FONTOURA DOS SANTOS 10 2 0 0 Classificado Agente de Pesquisas e Mapeamento PR PARANAVAI 3953 CECILIA LOPES NASCIMENTO 10 3 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento PR PARANAVAI 3846 ELIS REGINA FERREIRA 10 4 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento PR PARANAVAI 4231 BRUNO TEIXEIRA STRAMARO 10 5 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento PR PARANAVAI 4235 STEPHÂNIA DA MOTTA STEFANON 10 6 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento PR PARANAVAI 3933 JÚNIOR CÉSAR DOS SANTOS DE CARVALHO 10 7 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento PR PARANAVAI 3699 KARINA ALVES DA SILVA 10 8 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento PR PARANAVAI 4391 NATTAN PATRICK DE CASTRO 10 9 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento PR PARANAVAI 3686 RENATO YUJI OBANA 10 10 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento PR PARANAVAI 4356 GUSTAVO JOSE PALTANIN SILVA 10 11 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento PR PARANAVAI 3852 LARA NASCIMENTO 10 12 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento PR PARANAVAI 3813 LUANA FIRMINO FONZAR 10 13 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento PR PARANAVAI 3808 BRUNO ALVES DA CRUZ 10 14 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento PR PARANAVAI 3942 KAUANA RAIZA DA CRUZ ARAUJO 10 15 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento PR PARANAVAI 4371 MATEUS RAGNINI 10 16 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento PR PARANAVAI 3941 GEOVANA BAPTISTELLI RAMOS 10 17 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento PR PARANAVAI 3975 RAYANE DE GODOY RAMOS 10 18 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento PR PARANAVAI 4216 GABRIEL PAES DA SILVA 7 19 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento PR PARANAVAI 3932 VANESSA CONCEIÇÃO DA SILVA 7 20 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento PR PARANAVAI 3757 RENAN SILVA SOUZA 7 21 0 0 Não eliminado

Agente de Pesquisas e Mapeamento PR PARANAVAI 4211 EMÍLIA SOPHIA RODRIGUES GRISI 7 22 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento PR PARANAVAI 4241 JOÃO PAULO DUARTE RODRIGUES 7 23 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento PR PARANAVAI 4408 MARIANA CRISTINA DE SOUZA 7 24 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento PR PARANAVAI 3828 MARCELO JOAQUIM DE OLIVEIRA 7 25 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento PR PARANAVAI 4415 MARIA VITÓRIA STAINART DOS SANTOS 7 26 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento PR PARANAVAI 4172 ANA PAULA DE SOUZA 7 27 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento PR PARANAVAI 4365 CAROLINE MARÓSTICA AUGUSTO 7 28 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento PR PARANAVAI 3710 DAVI FUZA NEVES 7 29 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento PR PARANAVAI 4346 NAIRA FERNANDA DE BARROS 5 30 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento PR PARANAVAI 4450 DAULTON PEREIRA 5 31 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento PR PARANAVAI 4457 MARIZE CRISTINA CARLOS DA ROCHA 5 32 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento PR PARANAVAI 3783 JAIR SOARES PONTES 5 33 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento PR PARANAVAI 4203 REGINA APARECIDA GARBO TELLES 5 34 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento PR PARANAVAI 3755 REGINA RIBEIRO 5 35 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento PR PARANAVAI 3916 VALMIRA DA SILVA ZANELATO 5 36 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento PR PARANAVAI 4412 MAIRO RAFAELLE SIQUEIRA 5 37 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento PR PARANAVAI 4183 ALLAN ANDRIO DA SILVA 5 38 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento PR PARANAVAI 3720 BRUNO LUCIO DA SILVA 5 39 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento PR PARANAVAI 4407 THIAGO OLIVEIRA SILVA E SILVA 5 40 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento PR PARANAVAI 4196 WELLINTON DE LUCA SILVA 5 41 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento PR PARANAVAI 3988 LARISSA FERNANDA DOS SANTOS DE SOUZA 5 42 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento PR PARANAVAI 4417 ERENI CORREA DE BRITO 5 43 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento PR PARANAVAI 3714 LUANA SILVA DAMASIO 5 44 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento PR PARANAVAI 4239 THAINARA PEREIRA CARVALHO 5 45 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento PR PARANAVAI 4208 CLEANE DOS SANTOS DA SILVA 5 46 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento PR PARANAVAI 3821 MATEUS SAULO DA SILVA 5 47 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento PR PATO BRANCO 3701 GLADIS CRISTINA GEWEHR 10 1 0 0 Classificado Agente de Pesquisas e Mapeamento PR PATO BRANCO 4393 ADELIR KLIPEL 10 2 0 0 Classificado Agente de Pesquisas e Mapeamento PR PATO BRANCO 4229 ROSANGELA HORNICK 10 3 0 0 Classificado Agente de Pesquisas e Mapeamento PR PATO BRANCO 4156 DENISE POTOSKEI 10 4 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento PR PATO BRANCO 4406 MACLEISE MARIA BONETI 10 5 1 0 Classificado Agente de Pesquisas e Mapeamento PR PATO BRANCO 4366 VANDERLÉIA MARTINS DOS REIS 10 6 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento PR PATO BRANCO 3700 JULIANA PASQUALI 10 7 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento PR PATO BRANCO 4147 ANDREA KOLAKOWSKI KUROWSKI 10 8 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento PR PATO BRANCO 4409 SIMONE BRESSAN 10 9 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento PR PATO BRANCO 3767 ARIADENE FRACARO 10 10 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento PR PATO BRANCO 4242 RAFAELA MAYARA DE OLIVEIRA SCHUH 10 11 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento PR PATO BRANCO 3691 THIAGO FERREIRA VASCONCELLOS 10 12 2 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento PR PATO BRANCO 3944 DOUGLAS RODRIGUES FREITAS 10 13 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento PR PATO BRANCO 4144 LISANDRA MARA URBIK 10 14 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento PR PATO BRANCO 4143 LAIS REGINA GNOATTO 10 15 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento PR PATO BRANCO 4132 AMANDA CAROLINA CAPELIN TECCHIO 10 16 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento PR PATO BRANCO 4349 GABRIEL MARANOSKI NETO 10 17 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento PR PATO BRANCO 4119 SINTIA MARINÊS VIEIRA 10 18 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento PR PATO BRANCO 4153 RENATA DE LIMA BOLSANEL 10 19 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento PR PATO BRANCO 3706 JEFERSON DE MEDEIROS MATT 10 20 3 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento PR PATO BRANCO 4140 PATRICIA EMANUELLE GOES 10 21 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento PR PATO BRANCO 4426 ALDIR ALVES BEZERRA JUNIOR 10 22 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento PR PATO BRANCO 3781 JULIA JIMILY SEVERIANO 10 23 4 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento PR PATO BRANCO 3788 ANA JÚLIA RIBEIRO DA SILVA 7 24 5 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento PR PATO BRANCO 4128 DHAYANE KHELLEM TOLDO LUTKENHAUS 7 25 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento PR PATO BRANCO 3696 JAMESLY CHARLES 7 26 6 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento PR PATO BRANCO 3937 CÁSSIA PEREIRA MARTINS 7 27 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento PR PATO BRANCO 4352 MARCIA REGINA CARVALHO 7 28 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento PR PATO BRANCO 4112 DIONATAS MIRANDA SILVA 7 29 7 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento PR PATO BRANCO 4247 CHRISTIAN MICHELANGELO FRIGOTTO 7 30 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento PR PATO BRANCO 4126 RAFAEL RIBEIRO CARVALHO 7 31 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento PR PATO BRANCO 4133 EMANUEL WANDERSON ENIO ARAUJO DE AMORIM 7 32 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento PR PATO BRANCO 4219 THAIS BESSEGATTO 7 33 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento PR PATO BRANCO 3796 MONIQUE ARAÚJO DO NASCIMENTO 7 34 8 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento PR PATO BRANCO 4117 JOÃO PEDRO PIAIA 7 35 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento PR PATO BRANCO 3939 MILENA VICENTE 7 36 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento PR PATO BRANCO 4404 PATRICIA DA SILVA BERNARDT 7 37 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento PR PATO BRANCO 4165 MATTEO POTOSKEI 7 38 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento PR PATO BRANCO 3794 CLECY TERESINHA MORO 5 39 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento PR PATO BRANCO 3705 ENELIRAM REZENDE NOGUEIRA 5 40 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento PR PATO BRANCO 3702 LIANARA MARTINS DE SOUSA 5 41 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento PR PATO BRANCO 4420 DAVID ZOLET 5 42 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento PR PATO BRANCO 4384 JURANDIR ANTONIO DOS SANTOS 5 43 9 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento PR PATO BRANCO 4386 ROMILDO SANTO MUNIZ DA SILVA 5 44 10 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento PR PATO BRANCO 4411 ROSYMERE VILARINO 5 45 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento PR PATO BRANCO 4167 MARA TAITIANY DE SOUZA 5 46 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento PR PATO BRANCO 4124 EVELIZE SANTINA ARIOTTI 5 47 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento PR PATO BRANCO 4379 EVANDRO ANTONIO GOSCH DE SOUZA 5 48 11 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento PR PATO BRANCO 4358 JOCÉLI DE FATIMA GUSTMANN 5 49 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento PR PATO BRANCO 4226 NIKELE MARIA CARNEIRO DE OLIVEIRA 5 50 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento PR PATO BRANCO 3703 JANICE DE FATIMA FERREIRA DE OLIVEIRA 5 51 12 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento PR PATO BRANCO 4397 LUCIANE CALISTRO 5 52 13 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento PR PATO BRANCO 3784 DANIELE LETICIA PEDROSO 5 53 14 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento PR PATO BRANCO 4422 LUCIANE LUIZ DE LARA 5 54 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento PR PATO BRANCO 4213 ALES BOMBANA 5 55 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento PR PATO BRANCO 4416 LAYSSA DELF ANTUNES DE CARVALHO 5 56 15 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento PR PATO BRANCO 3935 MARIA EDUARDA RECALCATI WEDEN 5 57 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento PR PATO BRANCO 4136 JOÃO GUILHERME DE SOUZA ROCHA 5 58 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento PR PATO BRANCO 4343 LUCIR BERNARDI 0 0 0 0 Eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento PR RIO NEGRO 4236 SIMONE DE LIZ 10 1 0 0 Classificado Agente de Pesquisas e Mapeamento PR RIO NEGRO 3869 ODINEI SENA DE SEIXAS 10 2 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento PR RIO NEGRO 3816 GUSTAVO CARDOSO DE LIMA 10 3 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento PR RIO NEGRO 4207 ORLANDO AUGUSTO DA SILVA 10 4 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento PR RIO NEGRO 3849 MARIANA MANOELA CARVALHO 10 5 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento PR RIO NEGRO 3989 FERNANDA MOTTA ESPESIN 10 6 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento PR RIO NEGRO 4001 MARIA ELISABETH DIAS SIMAS SCZEPANSKI 10 7 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento PR RIO NEGRO 3840 JEFFERSON LIMA BORGES 10 8 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento PR RIO NEGRO 3860 AUGUSTO WILLIAN VOIGT 10 9 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento PR RIO NEGRO 3913 VIVIANE FORTES RODRIGUES 10 10 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento PR RIO NEGRO 3822 FABIO AUGUSTO KUPCZI 10 11 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento PR RIO NEGRO 3857 GABRIEL DOS SANTOS PIZOEIRO 10 12 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento PR RIO NEGRO 3923 GRAZIELA VALUS MUNHOZ 10 13 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento PR RIO NEGRO 4190 EDUARDA DE OLIVEIRA PACHECO XAVIER 10 14 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento PR RIO NEGRO 4436 JEAN DO NACIMENTO FLORES 7 15 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento PR RIO NEGRO 4171 ISABEL VICTÓRIA LIMA DE OLIVEIRA 7 16 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento PR RIO NEGRO 4201 GABRIELLY FERNANDA VICHUATE DO NASCIMENTO 7 17 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento PR RIO NEGRO 4181 RIAM CLAUDINO ALVES 7 18 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento PR RIO NEGRO 3871 GABRIEL FRANCISCO VEIGA DO VALE 7 19 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento PR RIO NEGRO 3985 DAVID CARDOSO FILHO 5 20 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento PR RIO NEGRO 3929 ALVINO HARDT NETO 5 21 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento PR RIO NEGRO 4003 ALFELIA DA SILVA DINIZ PELAES 5 22 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento PR RIO NEGRO 4443 RYAN GILLIANO HERZER 5 23 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento RS TAPEJARA 3895 MÁRCIA DE SOUZA MELO 10 1 0 0 Classificado Agente de Pesquisas e Mapeamento RS TAPEJARA 3848 DANIELE DE PINHO BARREIROS 10 2 0 0 Classificado Agente de Pesquisas e Mapeamento RS TAPEJARA 4160 SINTIA SABRINA FAVRETTO 10 3 0 0 Classificado Agente de Pesquisas e Mapeamento RS TAPEJARA 4005 FELIPE ALVES BARROS 10 4 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento RS TAPEJARA 4004 BRUNA NADINE SOUZA SANTOS 10 5 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento RS TAPEJARA 4141 SABRINA CRESTANI PELISSARO 10 6 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento RS TAPEJARA 3865 MAYARA GISELLY KAROLCZYK CORREIA 10 7 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento RS TAPEJARA 3901 CARLA ANDRADES KADZIOLA 10 8 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento RS TAPEJARA 3863 SABRINA PADOAN BÓGEO 10 9 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento RS TAPEJARA 4209 LUCIANA DE SOUSA MESQUITA 10 10 1 0 Classificado Agente de Pesquisas e Mapeamento RS TAPEJARA 4168 ANA CLARA DE SOUSA SANTOS 10 11 0 0 Não eliminado

Agente de Pesquisas e Mapeamento RS TAPEJARA 3841 PRISCILA TRINDADE LOPES 7 12 2 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento RS TAPEJARA 3879 JONATHAN LORENCETTI EHLERT 7 13 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento RS TAPEJARA 3853 EMMANUELE BONÊS DA SILVA 7 14 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento RS TAPEJARA 3815 CAROLINA CONSOLADORA DE ALMEIDA BRESOLIN 7 15 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento RS TAPEJARA 3817 JOVANA ALODIA BOLZAN 5 16 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento RS TAPEJARA 4179 ADELIA FAVRETTO AIMI 5 17 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento RS TAPEJARA 4218 SELI BRUEL STEFFLER 5 18 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento RS TAPEJARA 3845 MÁRCIO RAMOS LIMA 5 19 3 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento RS TAPEJARA 4159 CINTIA BOFF 5 20 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento RS TAPEJARA 4157 ROSELI OLIVEIRA FERREIRA 5 21 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento RS TAPEJARA 3843 JULIANA SANTOS DOS SANTOS 5 22 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento RS TAPEJARA 3855 SABRINA SILVA RIBEIRO 5 23 4 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento RS TAPEJARA 3825 ELLEN TEIXEIRA DE LEMES 5 24 5 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento RS TAPEJARA 4240 EDUARDA SOUZA DOS SANTOS 5 25 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SC BRUSQUE 4111 CLAUDIO MARCIO DE LIMA JOAQUIM 10 1 0 0 Classificado Agente de Pesquisas e Mapeamento SC BRUSQUE 4098 WILSON PEROZA 10 2 0 0 Classificado Agente de Pesquisas e Mapeamento SC BRUSQUE 3326 HELENITA PEREIRA 10 3 0 0 Classificado Agente de Pesquisas e Mapeamento SC BRUSQUE 3708 TATIANA OLIVEIRA SANTA BRIGIDA MOREIRA 10 4 1 0 Classificado Agente de Pesquisas e Mapeamento SC BRUSQUE 3589 VIVIANE SANTOS DA SILVA 10 5 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SC BRUSQUE 3844 VALQUIRIA GOMES PEREIRA CORREA 10 6 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SC BRUSQUE 3812 ALCILENE MENDES DE MATOS 10 7 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SC BRUSQUE 3688 JOSÉ CARLOS BATISTA POLONI 10 8 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SC BRUSQUE 3279 SARA ROCHA DOS SANTOS 10 9 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SC BRUSQUE 3867 DANIELA EURÉLIA VENDRUSCOLO 10 10 0 1 Classificado Agente de Pesquisas e Mapeamento SC BRUSQUE 3695 BRENO SILVA CALDAS CONI 10 11 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SC BRUSQUE 4100 HENRIQUE WEBER DALLA COSTA 10 12 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SC BRUSQUE 3198 FELIPE HENRIQUE DE OLIVEIRA LOBATO 10 13 2 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SC BRUSQUE 3687 MARCUS VINICIUS ARAUJO VIEIRA 10 14 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SC BRUSQUE 3882 JAILSON PANTALEAO RAPOSO 10 15 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SC BRUSQUE 4163 SOANY ELEN PALHETA DA CONCEIÇÃO 10 16 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SC BRUSQUE 3760 PEDRO PAULO ALMEIDA NUNES SILVA 10 17 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SC BRUSQUE 3592 RAIMUNDO NONATO CORREIA NETO 10 18 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SC BRUSQUE 3763 BRUNA ROCHA QUEIROZ 10 19 3 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SC BRUSQUE 3819 KAIO PEREIRA MACHADO 10 20 4 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SC BRUSQUE 3597 FELIPE ARAÚJO NÓBREGA 10 21 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SC BRUSQUE 4099 JOÃO VICTOR CARDOSO 10 22 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SC BRUSQUE 3591 GIOVANNA CÉLLI DA COSTA MOURA 10 23 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SC BRUSQUE 3716 RODRIGO RAFAEL DE AMORIM 7 24 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SC BRUSQUE 3940 JOSE AUGUSTO SOUZA 7 25 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SC BRUSQUE 4096 RAMILA SILVA DOS SANTOS 7 26 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SC BRUSQUE 4205 HIGOR LUIZ DOS SANTOS BELARMINO 7 27 5 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SC BRUSQUE 3725 MELINA ALMEIDA RABELO 7 28 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SC BRUSQUE 3602 RUTH BARRETO DA SILVA 7 29 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SC BRUSQUE 4194 KELITA DE OLIVEIRA MARTINS 7 30 6 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SC BRUSQUE 3810 ANDREZA GIL COSTA E COSTA 7 31 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SC BRUSQUE 3221 MATHEUS CAMPOS DOS SANTOS 7 32 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SC BRUSQUE 4414 WELINGTON FELIPE CONTE DE MEIRA 7 33 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SC BRUSQUE 3640 JULLY EMILLY GALDINO DE JESUS 7 34 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SC BRUSQUE 3874 ELIZIANE QUADRADO XAVIER 7 35 7 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SC BRUSQUE 3807 JOAO EDSON DE SOUZA 5 36 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SC BRUSQUE 4154 CARLOS HENRIQUE LIMA DOS SANTOS 5 37 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SC BRUSQUE 3607 LUIZ FELIPE DOS SANTOS 5 38 8 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SC BRUSQUE 3507 CHÉRLON KLEMENT CARDOZO 5 39 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SC BRUSQUE 3638 MATEUS FERREIRA DE OLIVEIRA 5 40 9 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SC BRUSQUE 3938 CAROLINE RAMOS 5 41 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SC BRUSQUE 3436 BRUNA DE LIZ NEITZKE MACKEDANZ 5 42 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SP AVARE 4320 EDIMILSON APARECIDO FEITOSA 10 1 0 0 Classificado Agente de Pesquisas e Mapeamento SP AVARE 4130 DENISE FARIA DE OLIVEIRA 10 2 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SP AVARE 4340 LUCIANO RAGGI DE OLIVEIRA 10 3 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SP AVARE 4217 FERNAO DE MORAES SALLES JUNIOR 10 4 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SP AVARE 4223 SUEMI IARUSSI 10 5 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SP AVARE 4336 RICARDO DA SILVA BRAGA 10 6 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SP AVARE 4328 MARINES GALVAO DE OLIVEIRA 10 7 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SP AVARE 4185 VERA APARECIDA RODRRIGUES 10 8 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SP AVARE 4268 JACILEIA CADETE ABREU 10 9 1 0 Classificado Agente de Pesquisas e Mapeamento SP AVARE 4308 MARIA APARECIDA RODRIGUES 10 10 2 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SP AVARE 4335 MARCOS VENICIO PERETTA 10 11 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SP AVARE 4297 ANTONIO CARLOS FERREIRA 10 12 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SP AVARE 4513 NADIGENA NARA VANDERLEY LEITE RODRIGUES 10 13 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SP AVARE 4243 RAQUEL LIMA DOS SANTOS 10 14 3 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SP AVARE 4440 ROBERTA DE MORAES RIBEIRO 10 15 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SP AVARE 4271 CELIA BRITO ARAUJO DE MOURA 10 16 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SP AVARE 4304 RICARDO ALEXANDRE LIRA RODRIGUES 10 17 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SP AVARE 4296 ADRIANO PRICOLI 10 18 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SP AVARE 4405 ERIKA KATIANE SCARSO GUIDO 10 19 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SP AVARE 4452 VIVIANE ANTUNES TROIA DE PAULA 10 20 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SP AVARE 4446 DANIELE ROBERTA MARQUES PINTO CEZAR 10 21 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SP AVARE 4305 CASSIA REGINA BRACONI 10 22 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SP AVARE 4448 MICHELE CARLA DOS SANTOS 10 23 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SP AVARE 4410 ALINE MARY ANDRADE 10 24 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SP AVARE 4345 DANIELA CRISTINA IBELLI BATISTA 10 25 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SP AVARE 4385 IVO DANTAS DA SILVA 10 26 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SP AVARE 4325 KALIANA RESSURREICAO BARBOSA 10 27 4 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SP AVARE 4341 RAFAEL SUENAGA BORTOLLO 10 28 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SP AVARE 4429 FERNANDA RAMOS RODRIGUES 10 29 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SP AVARE 4353 AMANDA NASCIMENTO BARBOSA 10 30 5 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SP AVARE 4309 LUIS FABIANO DA SILVA 10 31 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SP AVARE 4337 JAIR ROGERIO PEREIRA BARBOSA 10 32 6 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SP AVARE 3967 WESLEY DE ANGELIS APARECIDO MARQUES PINTO 10 33 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SP AVARE 4315 GABRIEL RODRIGO DA COSTA SILVA 10 34 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SP AVARE 4314 ILZAMERSON JUSTO DO ROSARIO 10 35 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SP AVARE 4307 MARIA AUREA SOUSA 10 36 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SP AVARE 4259 GUILHERME ALCARAS DE GOES 10 37 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SP AVARE 4277 FELIPE INACIO DE MELO 10 38 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SP AVARE 4187 JESSICA LOPES BARBOSA 10 39 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SP AVARE 4442 LUIZ HENRIQUE SILVA DOS SANTOS 10 40 7 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SP AVARE 3962 GABRIEL LINHATTI SACOMAN 10 41 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SP AVARE 4270 GUSTAVO NEGRAO XAVIER 10 42 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SP AVARE 4323 ISADORA APARECIDA SELMINI MACHADO 10 43 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SP AVARE 4332 GUILHERME SCHANNER E SILVA 10 44 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SP AVARE 4256 DAVI JOSE CAETANO ROCHA 10 45 8 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SP AVARE 4447 ALMIR CUTRIM COSTA JUNIOR 7 46 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SP AVARE 4428 SAMUEL MARCOS CONTE 7 47 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SP AVARE 4421 SEBASTIAO ALVES DE ALMEIDA 7 48 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SP AVARE 4310 KATIANE CAROLINE RUIZ BURITI 7 49 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SP AVARE 4374 DANIEL ALVES DA CONCEICAO 7 50 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SP AVARE 4246 SANTANA RODRIGUES ALVES 7 51 9 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SP AVARE 4431 THAIRANA ROCHA DE OLIVEIRA 7 52 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SP AVARE 4191 GUILHERME GARCIA PEREIRA 7 53 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SP AVARE 4266 TATIANE DA SILVA OLIVEIRA 7 54 10 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SP AVARE 4329 LOURENA MESSIAS DOS SANTOS FRANCA 7 55 11 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SP AVARE 4319 MATEUS MARTINS VIAJANTE 7 56 12 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SP AVARE 4273 LUCAS GONCALVES DE MELO 7 57 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SP AVARE 4265 JEFFERSON DIAS PEREIRA 7 58 13 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SP AVARE 4433 JOAO DANIEL CAFE DE OLIVEIRA 7 59 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SP AVARE 4322 MAICON MARTINS VIAJANTE 7 60 14 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SP AVARE 4317 JOICE DOS SANTOS PALMEIRA 7 61 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SP AVARE 3980 HUGO XAVIER RODRIGUES 7 62 15 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SP AVARE 4313 FELIPE WILLIAN TADEI CORREA 7 63 0 0 Não eliminado

Agente de Pesquisas e Mapeamento SP AVARE 4164 GABRIEL BRENO MACHADO 7 64 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SP AVARE 4348 CAROLINA SOUZA GRUNOW 7 65 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SP AVARE 4263 ELAINE ARAUJO SANTANA 7 66 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SP AVARE 4461 ISABELA BEATRIZ CARDOSO DA SILVA OLIVEIRA 7 67 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SP AVARE 4396 MARIA VICTORIA EVANGELISTA CAETANO 7 68 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SP AVARE 4387 MURILO VIEIRA AVELINO 7 69 16 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SP AVARE 4276 FELIPE NASCIMENTO NOGUEIRA 7 70 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SP AVARE 4424 NICOLE PLENS NOGUCHI 7 71 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SP AVARE 4295 JOAO VICTOR DE MELLO 7 72 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SP AVARE 4131 CAMILA FERNANDA IGNACIO 7 73 17 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SP AVARE 4334 MIRELLY BORGES RIBEIRO 7 74 18 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SP AVARE 4269 JULIA MIRANDA DE LIMA 7 75 19 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SP AVARE 4373 ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA CANDIDO 7 76 20 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SP AVARE 4321 GISLANIA LEITE DA SILVA 7 77 21 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SP AVARE 4202 ALANYS MIKAELLE CASTRO SILVA 7 78 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SP AVARE 4327 MARIA EDUARDA DA SILVA 7 79 22 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SP AVARE 4462 AGATHA ALMEIDA DE CAMPOS 7 80 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SP AVARE 4351 LARISSA SILVA CARDOZO 7 81 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SP AVARE 4449 KALEBE DE OLIVEIRA RODRIGUES 7 82 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SP AVARE 4400 HEBLON CAUÃ SOUTO VAZ 7 83 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SP AVARE 4354 VICTORIA HELOISA DO PRADO APOLONIO 7 84 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SP AVARE 4262 DENIS MENDES DA SILVA RIOS 7 85 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SP AVARE 4458 LUIZ CARLOS BARBOZA 5 86 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SP AVARE 4324 ELIETE BISPO DOS SANTOS DE SOUZA 5 87 23 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SP AVARE 4311 MARILENE RODRIGUES DE ALMEIDA 5 88 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SP AVARE 4294 MARNEUSA ROSA DOS SANTOS 5 89 24 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SP AVARE 4390 MARCELO DOS SANTOS 5 90 25 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SP AVARE 4465 VALDIRENE MIRANDA DA COSTA 5 91 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SP AVARE 4316 MARISA DE MORAES CARDOSO 5 92 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SP AVARE 4401 VIVIANE CAMPOS DA SILVA MESSIAS 5 93 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SP AVARE 4285 SIDNEI APARECIDO DA SILVA 5 94 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SP AVARE 4435 RITA DE CASSIA ALVES 5 95 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SP AVARE 4430 VIVIANE BEZERRA 5 96 26 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SP AVARE 4441 ROSEMAR DE CASSIA CARVALHO COSTA 5 97 27 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SP AVARE 4252 LEANDRO HUMBERTO CARLOS 5 98 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SP AVARE 4444 MILENA BEZERRA 5 99 28 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SP AVARE 4193 LUCINEIA LUZIA BERNARDO 5 100 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SP AVARE 4129 REGIANE LEOPOLDINO FERREIRA 5 101 29 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SP AVARE 4363 DALMO CARNEIRO SILVA 5 102 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SP AVARE 4455 EDNEIA FERREIRA 5 103 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SP AVARE 4283 MICHELE MARTINS DA SILVA 5 104 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SP AVARE 4292 MARIA BEATRIS DIAS BRAGA 5 105 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SP AVARE 4451 GISELE MARTINS BARBOZA 5 106 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SP AVARE 4204 PATRICIA RODRIGUES DA SILVA 5 107 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SP AVARE 4364 CAMILA AGUILLAR PREZOTO 5 108 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SP AVARE 4289 MARIANA GARCIA VICENTE 5 109 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SP AVARE 4282 DANIELA CRISTINA DA SILVA 5 110 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SP AVARE 4367 SHEILA ADELLE SILVA PASSOS 5 111 30 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SP AVARE 4302 LILIAN GISLENE DOS SANTOS 5 112 31 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SP AVARE 4331 ISIS CAROLINE LOUREIRO DE SOUSA 5 113 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SP AVARE 4398 ANA CAROLINA ALVES GUIMARAES 5 114 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SP AVARE 4403 ELISÂNGELA VIEIRA 5 115 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SP AVARE 4298 STEFAN SENTINARO FERNANDES 5 116 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SP AVARE 4257 MICHELE DE OLIVEIRA CARDOSO 5 117 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SP AVARE 4267 LUANA ALVES DA SILVA 5 118 32 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SP AVARE 4438 FRANCIELE ROBERTA DE SOUSA 5 119 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SP AVARE 4326 LUCAS CARDOSO FLORES 5 120 33 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SP AVARE 4286 JAINE PAULA 5 121 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SP AVARE 4419 MATEUS FERNANDO LOPES 5 122 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SP AVARE 4290 THIAGO MIRANDA OLIVEIRA 5 123 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SP AVARE 4413 MICHELE RENATA VIEIRA 5 124 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SP AVARE 4260 PAMELA DAS DORES DOS SANTOS 5 125 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SP AVARE 4169 ANANDA MARIA RODRIGUES BERNARDO 5 126 34 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SP AVARE 4261 NATALIA DIAS NERI DOS SANTOS 5 127 35 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SP AVARE 4439 DANIELE JUSTINO SIQUEIRA 5 128 36 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SP AVARE 4279 PRISCILA ANTUNES RIBEIRO 5 129 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SP AVARE 4199 BRUNA ANDRESSA ROQUE 5 130 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SP AVARE 4437 CARLOS HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS 5 131 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SP AVARE 4293 RAQUECHE CRISTINA DA SILVA 5 132 37 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SP AVARE 4330 TAINA DOS SANTOS RODRIGUES 5 133 38 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SP AVARE 4434 LUCAS COLLELA SCUCCUGLIA 5 134 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SP AVARE 4312 JUAN CARLOS ASCARRUNZ DOS SANTOS 5 135 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SP AVARE 4427 MARCELO LOPES DE ALBUQUERQUE 5 136 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SP AVARE 4453 MATHEUS LEITE RODRIGUES DO AMARAL 5 137 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SP AVARE 4300 CAIO LUCAS ARAUJO DE MOURA 5 138 39 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SP AVARE 4272 CARLOS EDUARDO PORTO GUIMARÃES 5 139 40 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SP AVARE 4418 NATÁLIA RAMOS DE MACEDO 5 140 41 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SP AVARE 4303 JESSICA ZILKER MALAFAIA JUSTINO 5 141 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SP AVARE 4280 LUCAS DE SOUSA BARBOSA 5 142 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SP AVARE 4274 MATHEUS FERNANDES ALVES 5 143 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SP AVARE 4432 MARCELO DE SALES RAMOS 5 144 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SP AVARE 4258 KAUAN FONSECA DA SILVA 5 145 42 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SP AVARE 4301 MURIEL ALVES FONSECA PEREIRA 5 146 43 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SP AVARE 4264 DANIEL HOLANDA DO NASCIMENTO 5 147 44 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SP AVARE 4318 ANDRE LUIS TIRONI VIRGULIN 5 148 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SP AVARE 4299 GIOVANNI VINICIUS PINTO DE ALMEIDA 5 149 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SP AVARE 4376 MELISSA DE OLIVEIRA 5 150 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SP AVARE 4423 LETICIA SILVESTRE MELO 5 151 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SP AVARE 4381 MICHELIFER BRAGA SANTOS 5 152 45 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SP AVARE 4291 LORENA LAIZ DE ARAUJO COSTA 5 153 46 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SP AVARE 4306 EVELYN ALVES DOS SANTOS 5 154 47 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SP AVARE 4360 ANA JULIA EVANGELISTA NERY 5 155 48 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SP AVARE 4395 LEONARDO EUGENIO GIMENES 5 156 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SP AVARE 4445 GUILHERME GUY VILAS BOAS ORNELLAS 5 157 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SP AVARE 4388 RODRIGO SHINJI SILVA SHIKASHO 5 158 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SP AVARE 4161 KAIO HENRIQUE PASSARELLI 5 159 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SP AVARE 4425 ANA JULIA DE OLIVEIRA AMARAL GERVAZIO 5 160 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SP AVARE 4275 THAMIRES GODOY PEREIRA 5 161 0 0 Não eliminado Agente de Pesquisas e Mapeamento SP AVARE 4232 THIAGO ROBERTO CORREA DE DEUS 5 162 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade MG ARAGUARI 4378 VALÉRIA SOARES DANTAS 10 1 0 0 Classificado Supervisor de Coleta e Qualidade MG ARAGUARI 4594 JÉSSICA PERES CÔRTES PONCIANO 10 2 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade MG ARAGUARI 4532 RITA DE CÁSSIA PRADO DE FARIA 10 3 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade MG ARAGUARI 4559 JUNIA LAMEGO LOPES 10 4 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade MG ARAGUARI 4480 EDILSON MARQUES DE GOUVEA 10 5 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade MG ARAGUARI 4496 FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRA CAMARGO 10 6 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade MG ARAGUARI 4562 EDMARA RIBEIRO CANUTO 10 7 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade MG ARAGUARI 4538 DURVAL DOS SANTOS CARDOSO JUNIOR 10 8 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade MG ARAGUARI 4402 MITZA 10 9 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade MG ARAGUARI 4534 MARIA VIVIANE SPERANDIO 10 10 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade MG ARAGUARI 4508 ANDRÉA VIANNA DA SILVA 10 11 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade MG ARAGUARI 4533 MARCO AURELIO MOURA DA CUNHA 10 12 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade MG ARAGUARI 4584 JOSE AQUILES RODRIGUES ROSA 10 13 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade MG ARAGUARI 4043 CATIA ADRIANA BOM FIM MATOS 10 14 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade MG ARAGUARI 4521 ERIKA MARIA SANCHES ALVES DE OLIVEIRA 10 15 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade MG ARAGUARI 4553 JOSEANE DE JESUS SANTOS 10 16 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade MG ARAGUARI 4494 CLEIB FRANCISCO FERNANDES DOS REIS 10 17 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade MG ARAGUARI 4511 CLEBER FERNANDES COELHO 10 18 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade MG ARAGUARI 4052 ERIKA GUIMARAES LAGE 10 19 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade MG ARAGUARI 4590 LUIS FERNANDO MARTINS VIEIRA 10 20 0 0 Não eliminado

Supervisor de Coleta e Qualidade MG ARAGUARI 4383 CARLOS CÉSAR AMADEU DA SILVA 10 21 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade MG ARAGUARI 4522 MARLI ALVES BORBIS FERREIRA 10 22 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade MG ARAGUARI 4481 ALINE CRISTINA BELARMINO 10 23 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade MG ARAGUARI 4527 AMANDA VASCONCELOS GUIMARÃES 10 24 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade MG ARAGUARI 4549 ADRIANO ZUZA ALVES 10 25 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade MG ARAGUARI 4394 EDILANIA AP SILVA 10 26 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade MG ARAGUARI 4507 HILDEMARA SOUZA LIMA 10 27 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade MG ARAGUARI 4120 THALES LOPES NEIVA 10 28 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade MG ARAGUARI 4485 FLÁVIA MARISA AQUINO PEREIRA DA ROCHA 10 29 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade MG ARAGUARI 4368 CRISTIANE BIBIANO SILVA 10 30 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade MG ARAGUARI 4489 ROSY 10 31 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade MG ARAGUARI 4127 WILIAN LUCAS RODRIGUES 10 32 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade MG ARAGUARI 4587 ALRISTON SILVA LIMA 10 33 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade MG ARAGUARI 4355 EMANUEL MESQUITA 10 34 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade MG ARAGUARI 4564 WDSON PEREIRA TRINDADE 10 35 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade MG ARAGUARI 4499 EMANUELLA BERNARDINO PASCELLE 10 36 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade MG ARAGUARI 4535 JONATAS MARTINS CORGUINHA 10 37 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade MG ARAGUARI 4475 AUGUSTO CESAR CORADO DE SOUZA 10 38 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade MG ARAGUARI 4573 EDMAR CAMPOS DOS SANTOS 10 39 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade MG ARAGUARI 4483 ARAMIS JOSÉ NUNES DE MORAES 10 40 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade MG ARAGUARI 4569 DIEGO ROBERTO NEVES TAVARES 10 41 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade MG ARAGUARI 4552 DIEGO PATRICK CARDOSO TEODORO 10 42 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade MG ARAGUARI 4123 VANESSA DE SOUSA BRITO 10 43 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade MG ARAGUARI 4560 FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DIAS 10 44 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade MG ARAGUARI 4478 BENVINDO ZUBA DE SOUZA JUNIOR 10 45 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade MG ARAGUARI 4471 THIAGO IBRAIM FERNANDES DE FREITAS 10 46 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade MG ARAGUARI 4583 RENATO ROCHA BATISTA 10 47 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade MG ARAGUARI 4486 ERIVERTON BATISTA DE CASTRO 10 48 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade MG ARAGUARI 4554 AMANDA FERREIRA NEVES 10 49 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade MG ARAGUARI 4542 MARCELO COSTA FLORES 10 50 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade MG ARAGUARI 4359 UILCARLA CARVALHO DE SOUZA 10 51 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade MG ARAGUARI 4537 SIMONE LIMA DOS SANTOS 10 52 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade MG ARAGUARI 4125 WELLISON BRUNO DE SOUSA PAULA 10 53 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade MG ARAGUARI 4570 ANAÍSA 10 54 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade MG ARAGUARI 4563 MATHEUS MELO CORRÊA DE MORAIS 10 55 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade MG ARAGUARI 3981 FERNANDA FERNANDES DA SILVA 10 56 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade MG ARAGUARI 4529 MARLON DENNER ALVES DOS SANTOS 10 57 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade MG ARAGUARI 4519 BIANKA CARVALHO MARTINS 10 58 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade MG ARAGUARI 4517 LEANDRO DA SILVA RANITE 10 59 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade MG ARAGUARI 4492 NAYARA MAGALHAES DA SILVA 10 60 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade MG ARAGUARI 4032 CARLYZA SILVA DE VASCONCELOS 10 61 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade MG ARAGUARI 4551 SABRINA CRUZEIRO ALVES 10 62 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade MG ARAGUARI 4593 GÉSSICA FERREIRA DA SILVA 10 63 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade MG ARAGUARI 4596 JOÃO PEDRO DA SILVA MAKOSKI 10 64 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade MG ARAGUARI 4097 PASSIO ROBERTO DO CARMO FILHO 10 65 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade MG ARAGUARI 4497 FELIPE PORTO SOARES 10 66 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade MG ARAGUARI 4460 RAFAEL BRACARENCE MAGALHÃES 10 67 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade MG ARAGUARI 4536 MICHELLY RODRIGUES BRITO 10 68 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade MG ARAGUARI 4546 VINICIUS ARAUJO SANTOS 10 69 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade MG ARAGUARI 4571 LUCAS DO REGO CUNHA 10 70 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade MG ARAGUARI 4495 DIOGO FELIPE SANTOS DE MOURA 10 71 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade MG ARAGUARI 4046 DIOGO DE SOUZA COSTA 10 72 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade MG ARAGUARI 4493 ALEX OLIVEIRA DOS SANTOS 10 73 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade MG ARAGUARI 4036 CAROLINA QUINTÃO CARVALHO 10 74 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade MG ARAGUARI 4482 WESLEI RODRIGO OLIVEIRA BISPO 10 75 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade MG ARAGUARI 4512 ISMAEL 10 76 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade MG ARAGUARI 4116 ROGERIO TEIXEIRA LOPES 10 77 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade MG ARAGUARI 4070 GUILHERME MUNIZ DOS REIS 10 78 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade MG ARAGUARI 4484 LUCAS SILVA E SOUZA 10 79 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade MG ARAGUARI 4567 MARCELA DRUMOND SOARES SILVA 10 80 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade MG ARAGUARI 4558 ROMARIO BARROS DOS SANTOS 10 81 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade MG ARAGUARI 4377 JOSE BENEDITO CORADO DE SOUZA 10 82 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade MG ARAGUARI 4470 RAIANA VINHAL ROCHA 10 83 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade MG ARAGUARI 4085 LEONARDO BATISTA RUAS 10 84 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade MG ARAGUARI 4514 ISABELA HAKEMI YAMAGUTI 10 85 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade MG ARAGUARI 4459 SANDRINE FREITAS ARAÚJO COSTA 10 86 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade MG ARAGUARI 4488 MARISTELLY PEREIRA 10 87 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade MG ARAGUARI 4454 PÂMELA KAREN ALVES LUIZ 10 88 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade MG ARAGUARI 4589 THAYNÁ TESCH MONTEBELER DOS SANTOS 10 89 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade MG ARAGUARI 4516 TATYANE MYLLENA SOUZA DA CRUZ 10 90 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade MG ARAGUARI 4095 MARLON GONÇALVES DE SOUZA ANDRADE 10 91 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade MG ARAGUARI 4474 MARTINIANO ALVES DA SILVA FILHO 10 92 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade MG ARAGUARI 4087 LUKERMAN DOUGLAS DE ALMEIDA 10 93 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade MG ARAGUARI 4094 MARIA JULIA MARTINS DA SILVA 10 94 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade MG ARAGUARI 4523 GUSTAVO GARCIA SANTANA 10 95 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade MG ARAGUARI 4467 GABRIEL VINÍCIUS DOS SANTOS 10 96 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade MG ARAGUARI 4548 VIOLETA SANTANA PAZ 10 97 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade MG ARAGUARI 4347 LORENNA MONTEIRO DE LIMA 10 98 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade MG ARAGUARI 4375 LETICIA ALVES CAVALCANTE 10 99 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade MG ARAGUARI 4572 JOSÉ BERNARDINO VIEIRA DE ASSIS FILHO 10 100 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade MG ARAGUARI 4509 HELLEN SILVA ANDRADE DOS SANTOS 10 101 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade MG ARAGUARI 4574 LAÍS DE OLIVEIRA FRANCO 10 102 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade MG ARAGUARI 4502 PAOLA 10 103 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade MG ARAGUARI 4102 FRANKLIN FELIPE SILVA SOUSA 10 104 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade MG ARAGUARI 4456 DIEGO PAIXAO RIBEIRO 10 105 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade MG ARAGUARI 4577 LETÍCIA DOS SANTOS VEREDIANO 10 106 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade MG ARAGUARI 4463 VICTOR SOUZA PIMENTEL 10 107 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade MG ARAGUARI 4506 MÔNICA CIPRIANO SOUSA BRANDÃO 10 108 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade MG ARAGUARI 4370 ALISSON SOUZA LEAL 10 109 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade MG ARAGUARI 4469 ARMOND LUCAS LAVAGNOLLI GAGLIARDI 10 110 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade MG ARAGUARI 4524 JULIO MEIRELES 10 111 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade MG ARAGUARI 4342 MARCOS ADOLFO DE MELO 10 112 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade MG ARAGUARI 4595 ISABELLA OLIVEIRA ARAÚJO 10 113 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade MG ARAGUARI 4520 VICTORIA ENES MARTINS 10 114 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade MG ARAGUARI 4344 JÉSSICA MORAES RONQUE 10 115 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade MG ARAGUARI 4578 AMANDA RAMOS DA CUNHA 10 116 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade MG ARAGUARI 4122 THIAGO DE SOUSA LUIS 10 117 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade MG ARAGUARI 4545 PEDRO HENRIQUE BATISTA PEIXOTO 10 118 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade MG ARAGUARI 4591 RITA VERAS BRAGA 10 119 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade MG ARAGUARI 4518 SELMARIA 10 120 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade MG ARAGUARI 4029 CARLA SILVA FERREIRA 10 121 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade MG ARAGUARI 4582 LETÍCIA BERNARDO VITORINO 10 122 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade MG ARAGUARI 4541 DEBORA MAGALHAES CARDOSO 10 123 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade MG ARAGUARI 4361 WAGNER HUMBERTO DE JESUS 7 124 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade MG ARAGUARI 4372 CELSO 7 125 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade MG ARAGUARI 4561 RICHARD SILVA GOMES 7 126 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade MG ARAGUARI 4466 CARLOS ALBERTO ALMEIDA DA SILVA 7 127 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade MG ARAGUARI 4090 MARCELO HENRIQUE SILVA 7 128 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade MG ARAGUARI 4339 MICHEL MOREIRA ELIAS 7 129 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade MG ARAGUARI 4531 LILIANE ALVES CORRÊA 7 130 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade MG ARAGUARI 4528 SIMONE SCUPINARI 7 131 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade MG ARAGUARI 4501 BRUNA HELENA SILVA ALMEIDA 7 132 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade MG ARAGUARI 4543 DRIELY DAYANE DE JESUS COSTA 7 133 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade MG ARAGUARI 4547 MAISA FERREIRA MARINHO 7 134 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade MG ARAGUARI 4487 DOUGLAS DA SILVA MANHOLD 7 135 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade MG ARAGUARI 4479 FLAVIO VINICIO RIBEIRO 7 136 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade MG ARAGUARI 4579 RAQUEL MAIA DE BRITO 7 137 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade MG ARAGUARI 4498 QUECIO DOS SANTOS FERNANDES 7 138 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade MG ARAGUARI 4530 HENRIQUE BUTTURINI RIBEIRO 7 139 0 0 Não eliminado

Supervisor de Coleta e Qualidade MG ARAGUARI 4550 FELIPE FRANCISCO GOMES DA SILVA 7 140 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade MG ARAGUARI 4503 KAIO 7 141 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade MG ARAGUARI 4540 PEDRO HENRIQUE DA SILVA 7 142 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade MG ARAGUARI 4362 MIKAEL ROCHA BANDEIRA 7 143 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade MG ARAGUARI 4064 GABRIEL DE ALMEIDA CARDOSO 7 144 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade MG ARAGUARI 4580 GABRIEL DA SILVA PEREIRA 7 145 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade MG ARAGUARI 4586 DOUGLAS GONÇALVES BARBOSA 7 146 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade MG ARAGUARI 4060 FLAVIO ANDRADE FARIA 7 147 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade MG ARAGUARI 4135 BARBARA KELLY DA SILVA 7 148 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade MG ARAGUARI 4585 JACKSON WILLIAM RODRIGUES MENDES 7 149 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade MG ARAGUARI 4490 PAULINA IRACEMA BERTO DA SILVA LIMA 7 150 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade MG ARAGUARI 4557 VITORIA PALMEIRA BARBOSA 7 151 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade MG ARAGUARI 4399 RENATA DE JESUS SANTOS 7 152 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade MG ARAGUARI 4500 RIAN RIBEIRO CORRÊA 7 153 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade MG ARAGUARI 4575 SILVANIA MARIA MONTEZANO 5 154 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade MG ARAGUARI 4555 FABIO ARAUJO ATHAYDE 5 155 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade MG ARAGUARI 3994 MARISTELA RIBEIRO SCARPINS 5 156 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade MG ARAGUARI 4515 GERALDA BARBARABRANDAO DA SILVA 5 157 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade MG ARAGUARI 4510 ARIANA CORREA DA SILVA HECK 5 158 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade MG ARAGUARI 4592 LEANDRO SOUZA ALVES 5 159 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade MG ARAGUARI 4138 DANIELLI PEREIRA DANTAS DE MAGALHAES 5 160 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade MG ARAGUARI 4382 BARBARA GABRIELLE FREITAS MENDES 5 161 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade MG ARAGUARI 4472 MATHEUS AUGUSTO RIBEIRO ADAMS 5 162 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade MG ARAGUARI 4505 GUSTAVO HENRIQUE COSME MATOS 5 163 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade MG ARAGUARI 4079 LUCAS CIRQUEIRA CARVALHO 5 164 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade MG ARAGUARI 4581 PABLO VITOR SILVA MACEDO 5 165 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade RS VERANOPOLIS 3889 VOLMAIRA MACHADO ZIMMERMANN 10 1 0 0 Classificado Supervisor de Coleta e Qualidade RS VERANOPOLIS 3996 JOSE MESSIAS SOBRINHO 10 2 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade RS VERANOPOLIS 4018 EDILSE BE 10 3 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade RS VERANOPOLIS 3968 ZULMIR ZANELLA 10 4 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade RS VERANOPOLIS 3792 CARLOS HENRIQUE SICA MAGALHAES 10 5 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade RS VERANOPOLIS 3888 LUIZ ANABILIO FARIAS MOREIRA 10 6 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade RS VERANOPOLIS 3759 CÉSAR DOS SANTOS GOBETTI 10 7 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade RS VERANOPOLIS 3615 ALEXANDRE LAZZARO SEIXAS DA SILVA 10 8 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade RS VERANOPOLIS 3669 AURACEBIO DE SOUZA PEREIRA 10 9 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade RS VERANOPOLIS 3634 ROBERTO WAGNER ALVES 10 10 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade RS VERANOPOLIS 4037 ADELAR MARTINS DE SOUZA 10 11 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade RS VERANOPOLIS 3631 CINTIA LUCIANA DE OLIVEIRA 10 12 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade RS VERANOPOLIS 3984 LUCIANE FATIMA RONCATO FOCHESATTO 10 13 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade RS VERANOPOLIS 4173 PAULO SERGIO GONCALVES RODRIGUES 10 14 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade RS VERANOPOLIS 3971 ROMEU MEZZOMO 10 15 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade RS VERANOPOLIS 3734 ÁLVARO AUGUSTO DE ASSIS FERREIRA 10 16 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade RS VERANOPOLIS 3995 DINOMAR RANZAN 10 17 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade RS VERANOPOLIS 3601 ROBERTO BRIXIUS LEANDRO 10 18 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade RS VERANOPOLIS 3966 ELIANA CRISTINA LIMA 10 19 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade RS VERANOPOLIS 3969 CLEUSON RAMON MENDES MONTEIRO 10 20 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade RS VERANOPOLIS 4198 GUSTAVO ANDRADE DALMOLIN 10 21 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade RS VERANOPOLIS 3799 MARIA EDUARDA MACEDO 10 22 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade RS VERANOPOLIS 3738 LISIANE DE ABREU SILVA 10 23 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade RS VERANOPOLIS 4166 FABIANA ZANETTE 10 24 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade RS VERANOPOLIS 3747 PRISCILA REBUCCI BEZERRA DE ARAÚJO 10 25 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade RS VERANOPOLIS 3885 PAULO ROBERTO ALVES DA CUNHA 10 26 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade RS VERANOPOLIS 4006 EDSON NONATO SERRA PEREIRA 10 27 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade RS VERANOPOLIS 3677 ALINE FERNANDA ANTUNES 10 28 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade RS VERANOPOLIS 4176 DANIELA DALLA ROSA 10 29 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade RS VERANOPOLIS 3978 CARLOS EDUARDO ARIGONY RIESE 10 30 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade RS VERANOPOLIS 3593 ADRIANO COSTA SILVANO 10 31 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade RS VERANOPOLIS 3778 ROBERSON ANDRADE CONDORI 10 32 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade RS VERANOPOLIS 3751 PÂMELA R G LUZ 10 33 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade RS VERANOPOLIS 4180 GIL PASSOS DE MATTOS 10 34 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade RS VERANOPOLIS 3886 VANESSA GIRARDI 10 35 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade RS VERANOPOLIS 3681 JANDERSON ALBERTO NOBRE DA SILVA 10 36 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade RS VERANOPOLIS 4149 TANARA DA SILVA GUIMARÃES 10 37 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade RS VERANOPOLIS 3850 MIRIAM PIRES DIRBAS 10 38 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade RS VERANOPOLIS 3806 FERNANDA PIVATO TUSSI 10 39 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade RS VERANOPOLIS 4028 ALBERTO JORGE GOMES DE ARAUJO 10 40 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade RS VERANOPOLIS 3651 ANTONY CHRISTYAN PINHEIRO PIU 10 41 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade RS VERANOPOLIS 3837 FABIANA CAMARGO RIBEIRO GONÇALVES 10 42 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade RS VERANOPOLIS 3793 RENATA MINOZZO SOARES 10 43 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade RS VERANOPOLIS 3790 ANELISE FERREIRA LICZBINSKI DUARTE 10 44 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade RS VERANOPOLIS 4066 ANDRESON DA COSTA NASCIMENTO 10 45 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade RS VERANOPOLIS 3892 AIRTON GAIESKI 10 46 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade RS VERANOPOLIS 4019 ISMAEL MARIO MARCIO NEU 10 47 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade RS VERANOPOLIS 4142 LEONARDO DE SOUZA MORAES 10 48 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade RS VERANOPOLIS 3678 WILSON SOUZA DA SILVA 10 49 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade RS VERANOPOLIS 3753 ANDSON FERREIRA COSTA 10 50 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade RS VERANOPOLIS 3785 JEFFERSON MACHADO DA SILVA RODRIGUES 10 51 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade RS VERANOPOLIS 3761 MARINA GONZÁLEZ 10 52 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade RS VERANOPOLIS 4145 RENATO MOREIRA PEIXOTO 10 53 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade RS VERANOPOLIS 3894 DOUGLAS RICARDO CORREA DE JESUS 10 54 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade RS VERANOPOLIS 3741 JÉSSICA NEGREIROS GERLACK 10 55 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade RS VERANOPOLIS 3658 CORINA CAVALCANTI DE SALES 10 56 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade RS VERANOPOLIS 3596 FRANCINE DO NASCIMENTO GHIGGI 10 57 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade RS VERANOPOLIS 3728 BRUNA COPINI 10 58 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade RS VERANOPOLIS 3858 LORENNA MARCIA DE MOURA DOS SANTOS 10 59 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade RS VERANOPOLIS 3671 FLORENCE CRISTINA GONÇALVES 10 60 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade RS VERANOPOLIS 4108 MATEUS TERRA ROSALEN 10 61 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade RS VERANOPOLIS 3729 ANA MARIA DE SOUSA SILVA 10 62 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade RS VERANOPOLIS 3820 AMANDA IRENE MENDES MERENDA 10 63 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade RS VERANOPOLIS 3735 JOHN WILLMAYS DE OLIVEIRA 10 64 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade RS VERANOPOLIS 3754 TAÍSA RAMISCH 10 65 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade RS VERANOPOLIS 4101 MATHEUS LEÔNCIO MARTINS DO NASCIMENTO 10 66 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade RS VERANOPOLIS 4151 GABRIELA CAUDURO DA ROSA 10 67 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade RS VERANOPOLIS 3647 VALMIR FRAGA MAYER JÚNIOR 10 68 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade RS VERANOPOLIS 4107 TOBIAS GREGÓRIO CONTI 10 69 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade RS VERANOPOLIS 3976 ARTUR RAMOS DE AGUIAR 10 70 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade RS VERANOPOLIS 3999 JACKSON ROBERTH FERREIRA 10 71 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade RS VERANOPOLIS 3683 ADRIANE ROSA COSTODIO 10 72 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade RS VERANOPOLIS 3907 PHELLIPE RÓGES MARENGO SILVA 10 73 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade RS VERANOPOLIS 3898 MARIELE EMILIANA VERA DOS SANTOS 10 74 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade RS VERANOPOLIS 3742 TIAGO FONSECA RODRIGUES 10 75 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade RS VERANOPOLIS 3884 GRÉGORI HECK TURRA 10 76 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade RS VERANOPOLIS 3731 KAREN HOFMANN DE OLIVEIRA 10 77 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade RS VERANOPOLIS 3610 PAULO JANSEN DOS SANTOS CARNEIRO 10 78 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade RS VERANOPOLIS 4008 DAIVYD SILVA DE OLIVEIRA 10 79 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade RS VERANOPOLIS 3588 VAGNER APOLLO DUARTE 10 80 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade RS VERANOPOLIS 3974 MARIA JÚLIA OLIVEIRA DE PAULA CORRÊA 10 81 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade RS VERANOPOLIS 3737 MARIANA DIAS DE ALMEIDA 10 82 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade RS VERANOPOLIS 4009 EVELYN TAVARES MACHADO 10 83 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade RS VERANOPOLIS 4049 ANA PAULA SANTOS DA LUZ CARVALHO 10 84 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade RS VERANOPOLIS 4031 ALEXANDRE ALBERTH FERREIRA 10 85 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade RS VERANOPOLIS 3801 SARAH PETRY MAZZAROLLO 10 86 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade RS VERANOPOLIS 3675 MARIANA ALLENDE DOS SANTOS 10 87 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade RS VERANOPOLIS 4047 JEAN KILIAN 10 88 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade RS VERANOPOLIS 3758 SENAIR VIEIRA GEMELLI 10 89 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade RS VERANOPOLIS 3743 ALFREDO PAULINO DEMARCO 10 90 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade RS VERANOPOLIS 3780 RENAN MIRANDA FISCHER 10 91 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade RS VERANOPOLIS 4075 FRANCISCA YASMIM OLIVEIRA FALCÃO 10 92 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade RS VERANOPOLIS 3842 LEONARDO DE ARAUJO FEITOSA 10 93 0 0 Não eliminado

Supervisor de Coleta e Qualidade RS VERANOPOLIS 3854 MAIKELI STELLA 10 94 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade RS VERANOPOLIS 4106 FERLAINE TAINÁ ROLIM FREITAS 10 95 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade RS VERANOPOLIS 3899 MARISTELA NICKEL 10 96 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade RS VERANOPOLIS 4192 CAMILA FRANCIELI ROST PEREIRA 10 97 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade RS VERANOPOLIS 3900 LUANA DE OLIVEIRA GUERRA 10 98 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade RS VERANOPOLIS 4055 LUCAS DA SILVA CUNHA 10 99 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade RS VERANOPOLIS 3670 JEVERSOM LOPES DOS SANTOS 10 100 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade RS VERANOPOLIS 3752 NADINI SANDI CARVALHO PINHEIRO 10 101 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade RS VERANOPOLIS 3973 RENATTO VERÍSSIMO AGUIAR SOUSA 10 102 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade RS VERANOPOLIS 3787 MARIANA MARQUES WOLF 10 103 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade RS VERANOPOLIS 3811 JOANE DE LIMA ANTUNES 10 104 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade RS VERANOPOLIS 3721 RAFAELA FRANCO MOROSO 10 105 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade RS VERANOPOLIS 4062 TAYLA TAMIRES KOHUT 10 106 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade RS VERANOPOLIS 4077 CAMILA CORRÊA LOURENÇO DOS REIS 10 107 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade RS VERANOPOLIS 4024 VITOR VIANA SILVA 10 108 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade RS VERANOPOLIS 3893 LAURA MONICA BRAGA RIBEIRO 10 109 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade RS VERANOPOLIS 3896 KENYSON DIONY SOUZA SILVA 10 110 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade RS VERANOPOLIS 4027 LAURA PERALTA MARITAN 10 111 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade RS VERANOPOLIS 3730 LUCAS DEBASTIANI 10 112 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade RS VERANOPOLIS 4234 LUISA REGINATTO DE OLIVEIRA 10 113 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade RS VERANOPOLIS 3612 ANDREIA CARLA MOMOLI 10 114 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade RS VERANOPOLIS 4152 JORDANA FOCHEZATO 10 115 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade RS VERANOPOLIS 3749 EMANUELLY LIMA DE BARROS 10 116 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade RS VERANOPOLIS 3829 JULIA RONCATO 10 117 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade RS VERANOPOLIS 3748 RAÍSSA NEVES DA HORA MORAIS 10 118 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade RS VERANOPOLIS 3661 JÉSSYCA ORIDÍLIA SARAIVA DOS SANTOS ALMEIDA 10 119 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade RS VERANOPOLIS 3652 JOÃO DOUGLAS MACIEL SIMÕES 7 120 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade RS VERANOPOLIS 4227 SANDRA MARA RIBEIRO NICACIO 7 121 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade RS VERANOPOLIS 3756 JESIMIEL JOSE NUNES 7 122 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade RS VERANOPOLIS 4182 TANIA DENISE DA SILVA 7 123 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade RS VERANOPOLIS 3625 JOAO FRANCISCO DA LUZ JUNIOR 7 124 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade RS VERANOPOLIS 3704 LUCIA HELENA DA SILVA NASCIMENTO 7 125 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade RS VERANOPOLIS 3732 ROSECLEI DA SILVA MATTOS 7 126 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade RS VERANOPOLIS 3890 BAIRAN CAMPOS DA SILVA 7 127 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade RS VERANOPOLIS 3655 THIAGO BARBOSA 7 128 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade RS VERANOPOLIS 3904 EVANS RAULINO DO NASCIMENTO DOS SANTOS 7 129 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade RS VERANOPOLIS 3818 ROZANE DA SILVA DE PAULA 7 130 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade RS VERANOPOLIS 3905 OTONIEL PEREIRA DA SILVA 7 131 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade RS VERANOPOLIS 3911 MARINA DE MATOS PEIXEIRA 7 132 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade RS VERANOPOLIS 3590 PETERSON LEITE RAMOS 7 133 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade RS VERANOPOLIS 3897 DENERSON DANIEL SIQUEIRA DE OLIVEIRA 7 134 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade RS VERANOPOLIS 3859 MARIA DHEZCA SOUZA RODRIGUES DE PAIVA 7 135 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade RS VERANOPOLIS 3902 TAMARA RUBIN DA SILVA 7 136 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade RS VERANOPOLIS 3887 THIELISON NORONHA E SOUSA OLIVEIRA 7 137 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade RS VERANOPOLIS 4104 HELLEN KARINE SILVA DE OLIVEIRA 7 138 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade RS VERANOPOLIS 4057 LEONAM MONTEIRO MENDONÇA XAVIER 7 139 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade RS VERANOPOLIS 3831 HOSANA CRISTINA MUSTAFA COSTA 7 140 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade RS VERANOPOLIS 4042 AMANDA RENATA DILVA DE ARAUJO 7 141 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade RS VERANOPOLIS 4026 TAMIRES ALINE BRITO KADER 7 142 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade RS VERANOPOLIS 4105 JAQUELINE BUFFON BASSO 7 143 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade RS VERANOPOLIS 3891 VANESSA HAUBERT DA ROCHA 7 144 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade RS VERANOPOLIS 3750 WILLIAN DA SILVEIRA LIMA 7 145 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade RS VERANOPOLIS 3739 DENISE BERWANGER 7 146 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade RS VERANOPOLIS 4109 LUIZA BLOTA CORRÊA 7 147 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade RS VERANOPOLIS 3797 JHONI ALAN ZACCARIA 7 148 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade RS VERANOPOLIS 3740 JOÃO PEDRO LUMERTZ BARROS 7 149 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade RS VERANOPOLIS 3746 VITÓRIA DA FONSECA LEITE 7 150 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade RS VERANOPOLIS 4021 GABRIEL ESTEVAM TORRES MACIEL 7 151 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade RS VERANOPOLIS 3684 LUAN PINHEIRO ORNELAS COSTA 7 152 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade RS VERANOPOLIS 3654 NATHALIA HIRSCHBERG MARTINS 7 153 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade RS VERANOPOLIS 4000 RENAN SILVA VERAS 7 154 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade RS VERANOPOLIS 3673 VICTORIA SOUZA ADOLPHO 7 155 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade RS VERANOPOLIS 3870 RITA TASINAZZO SPEROTTO 5 156 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade RS VERANOPOLIS 3657 ROQUE BERTON 5 157 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade RS VERANOPOLIS 3834 FABIANO TEIXEIRA DE OLIVEIRA 5 158 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade RS VERANOPOLIS 3856 WILSON DIAS MÜLLER JUNIOR 5 159 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade RS VERANOPOLIS 3744 ADINSAN MAINARD DE OLIVEIRA 5 160 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade RS VERANOPOLIS 3826 DOUGLAS DOS SANTOS OLIVEIRA 5 161 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade RS VERANOPOLIS 3963 DEBORA DA SILVA LUCHESE 5 162 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade RS VERANOPOLIS 3745 FERNANDA COSTA SANTA CATARINA 5 163 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade RS VERANOPOLIS 4214 RICARDO GOMES DE MEDEIROS 5 164 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade RS VERANOPOLIS 4110 MAX TAINAN DOS SANTOS MARTINS 5 165 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade RS VERANOPOLIS 4033 FABIO AUGUSTO BALDISSERA 5 166 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade RS VERANOPOLIS 3965 WELLINGTON FELIPE PEIXOTO DE FARIA 5 167 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade RS VERANOPOLIS 4020 RAIANE CAROLINE SANTOS 5 168 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade RS VERANOPOLIS 3672 ANDRESSA ALVES SILVA 5 169 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade RS VERANOPOLIS 4017 SAMARHY SEGALIN MEZZOMO 5 170 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade RS VERANOPOLIS 3736 IGOR FERNANDO ALBRES MACHADO 5 171 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade RS VERANOPOLIS 3804 GABRIELA DA SILVA LIMA 5 172 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade SC ARARANGUA 3633 IRENE ERMACOVITCH 10 1 0 0 Classificado Supervisor de Coleta e Qualidade SC ARARANGUA 3774 SALESIO CECHINEL 10 2 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade SC ARARANGUA 4069 GERTRUDES SERUI DE MATOS MACHADO 10 3 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade SC ARARANGUA 3404 JOSE CARLOS COPPI 10 4 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade SC ARARANGUA 3803 CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO MORAES 10 5 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade SC ARARANGUA 3983 GENILMA FIRMINO SANTOS DA SILVA 10 6 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade SC ARARANGUA 3914 DENIZI VENSON 10 7 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade SC ARARANGUA 3505 JARDSON DE MOURA LOPES 10 8 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade SC ARARANGUA 4221 MAURO DE JESUS LIMA 10 9 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade SC ARARANGUA 4015 BEATRIZ CAMPELO DE ASSIS 10 10 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade SC ARARANGUA 4148 LUIS FERNANDO ARRABAL 10 11 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade SC ARARANGUA 4059 CLAUDIA DE OLIVEIRA UESSLER 10 12 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade SC ARARANGUA 3876 ELTON LUIZ DE ALMEIDA 10 13 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade SC ARARANGUA 4350 HIPÓLITO ORTOLAN NORONHA 10 14 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade SC ARARANGUA 4041 ARLETE AQUINO RIBEIRO 10 15 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade SC ARARANGUA 3795 REGIS ISSAO KIMURA 10 16 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade SC ARARANGUA 3972 ANDRE LUIS CARNEVALLI 10 17 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade SC ARARANGUA 3777 MARCIA APARECIDA SIMONETE 10 18 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade SC ARARANGUA 4210 SHEILA GAMA MONTEIRO 10 19 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade SC ARARANGUA 4054 GERALDO ALEXANDRE NATAL 10 20 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade SC ARARANGUA 4002 KATIAÍRES EVANGELISTA DELPIN MALVEZI 10 21 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade SC ARARANGUA 3986 FABIANA CARDOSO DO CANTO 10 22 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade SC ARARANGUA 3960 LUCINEIDE PAULINO PAIVA 10 23 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade SC ARARANGUA 3918 EDIMARA CARNEIRO 10 24 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade SC ARARANGUA 4206 JULIO ANDERSON BALDUENO 10 25 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade SC ARARANGUA 3958 FLAVIA NASCIMENTO DE PAULA 10 26 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade SC ARARANGUA 3333 ANDERSON GOMES HENRIQUE 10 27 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade SC ARARANGUA 3363 APARECIDA NÉLIA GARCIA 10 28 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade SC ARARANGUA 4170 WILLIAM CANTUÁRIA DA SILVA 10 29 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade SC ARARANGUA 3707 ALEX ALVES SILVA 10 30 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade SC ARARANGUA 4103 ANDERSON RODRIGO GOMES DE SOUZA 10 31 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade SC ARARANGUA 3877 MARCIO CLEBER DA SILVA SOUZA 10 32 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade SC ARARANGUA 3990 GRACIELA SALES CASSAIN 10 33 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade SC ARARANGUA 3906 LAURINEY INOCENCIO DE OLIVEIRA 10 34 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade SC ARARANGUA 3928 HUGO THIAGO DA SILVA SANTOS 10 35 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade SC ARARANGUA 4053 SIDILENO ANTUNES DOS SANTOS 10 36 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade SC ARARANGUA 4150 CARLOS EDUARDO GROTT 10 37 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade SC ARARANGUA 3680 CAMILA RODRIGUES MARINHO 10 38 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade SC ARARANGUA 4050 FRANÇOISE LIMA RIBEIRO 10 39 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade SC ARARANGUA 3693 EDNARA CAROLINA WOLFF DE MATOS 10 40 0 0 Não eliminado

Supervisor de Coleta e Qualidade SC ARARANGUA 3719 JANELZA MARIA KRAMER BARROZO 10 41 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade SC ARARANGUA 4237 MARIA SUELY COSTA ISRAEL 10 42 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade SC ARARANGUA 3666 RAFAEL CALIL COLI 10 43 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade SC ARARANGUA 3909 HENRIQUE RODRIGUES DA COSTA MACHADO 10 44 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade SC ARARANGUA 4044 EDUARDO AGUEDA RIBEIRO DA SILVA 10 45 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade SC ARARANGUA 4007 JULIO CÉSAR GONÇALVES 10 46 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade SC ARARANGUA 3662 PAULO CRISTIANO MARTINS RAMOS 10 47 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade SC ARARANGUA 4188 PEDRO HENRIQUE PETRY 10 48 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade SC ARARANGUA 3500 ANDRÉ BALÃO DA SILVA 10 49 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade SC ARARANGUA 3847 EDINELSON CARVALHO REIS 10 50 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade SC ARARANGUA 3679 ARLINDO LEANDRO FERNANDES NASCIMENTO 10 51 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade SC ARARANGUA 3659 BRUNO RODRIGUES DE SOUZA 10 52 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade SC ARARANGUA 3982 THAIANE FIRMINO DA SILVA 10 53 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade SC ARARANGUA 4158 VANESSA DA SILVA SOUZA 10 54 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade SC ARARANGUA 3862 CLARA HELENA AMARAL MACIEL 10 55 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade SC ARARANGUA 3243 LEANDRO CHIAPARINI MARTIN 10 56 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade SC ARARANGUA 3674 JULIANA ORIGIE SILVA 10 57 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade SC ARARANGUA 3768 ANTONIA MÁRCIA SANTOS MOREIRA 10 58 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade SC ARARANGUA 4197 RENATA BRITO DE SÁ 10 59 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade SC ARARANGUA 3694 SARAH BRULINGER PAVEI 10 60 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade SC ARARANGUA 4038 RAFAEL DE SOUZA LEAL MALTA 10 61 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade SC ARARANGUA 3979 MARIA THAÍS FIRMINO DA SILVA 10 62 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade SC ARARANGUA 3798 MARCIA MACEIRA DE OLIVEIRA 10 63 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade SC ARARANGUA 3970 VERIDIANY FILUS 10 64 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade SC ARARANGUA 3924 AURELIO CARLOS LOPES DA SILVA 10 65 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade SC ARARANGUA 3802 CARLOS ARTUR DE MEDEIROS 10 66 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade SC ARARANGUA 3775 CELSO DE OLIVEIRA MARQUES 10 67 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade SC ARARANGUA 3676 KEILLA POLIANY DE SOUSA RIBEIRO 10 68 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade SC ARARANGUA 3663 DOUGLAS PAULINO DOS SANTOS 10 69 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade SC ARARANGUA 4073 DANIELE MARODIN GOBO AGUIAR 10 70 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade SC ARARANGUA 3685 DANILO MORENO DE CARVALHO 10 71 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade SC ARARANGUA 3873 FERNANDA RODRIGUES DE FREITAS 10 72 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade SC ARARANGUA 4034 LARISSA CATHERINE PITSIS 10 73 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade SC ARARANGUA 3627 RODRIGO FARIAS DA SILVA 10 74 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade SC ARARANGUA 4078 RAPHAEL SUSKI CAMARGO 10 75 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade SC ARARANGUA 4058 DANILO APARECIDO DOS SANTOS 10 76 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade SC ARARANGUA 3771 DANILO FERNANDO DE LARA 10 77 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade SC ARARANGUA 3987 GABRIELA SEVERO FLORIANO 10 78 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade SC ARARANGUA 3635 LARISSA BATISTA DA SILVA 10 79 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade SC ARARANGUA 3864 YAGO LEONAN DA SILVA MORAIS 10 80 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade SC ARARANGUA 4074 SAMOEL BENEDET CITADIN 10 81 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade SC ARARANGUA 3697 KAETHLIN KATIANE ZEH 10 82 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade SC ARARANGUA 3665 GRAZIELI DE SOUZA SCOTTINI 10 83 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade SC ARARANGUA 3656 LETÍCIA MARIA DE SOUSA FALCÃO 10 84 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade SC ARARANGUA 4121 LETICIA CLARA MOURA LUCENA DE SOUSA 10 85 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade SC ARARANGUA 3926 THAYS CRISTINE BELLENZIER DE QUEIROZ 10 86 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade SC ARARANGUA 4080 ELIANE PEREIRA DIAS 10 87 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade SC ARARANGUA 3773 HUILMA DAMIANA FRACASSO 10 88 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade SC ARARANGUA 3770 ERICK BARBOSA THOMAZ 10 89 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade SC ARARANGUA 4215 BERTOLDO AIRES DE ALENCAR FRANCO 10 90 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade SC ARARANGUA 3800 AMANDA VALÉRIO PEREIRA 10 91 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade SC ARARANGUA 4014 ANDREWS CARLOS FINATO 10 92 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade SC ARARANGUA 4084 ÍCARO SCARABELOT BARDINI 10 93 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade SC ARARANGUA 4178 RODRIGO RAIMUNDO RIBEIRO 10 94 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade SC ARARANGUA 4013 LUIZA DE RESENDE MADEIRA 10 95 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade SC ARARANGUA 4061 RENAN BARROS RIBEIRO 10 96 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade SC ARARANGUA 4071 ROANA LINAH DE SOUSA SANTIAGO 10 97 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade SC ARARANGUA 4186 CAMILA MENGUE PEREIRA 10 98 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade SC ARARANGUA 3957 GABRIEL SILVA DOS SANTOS 10 99 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade SC ARARANGUA 3832 LIANE MAIARA FLACH 10 100 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade SC ARARANGUA 3830 ROBERTO SEIGI KATSUKI FILHO 10 101 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade SC ARARANGUA 3961 RAFAELA FRANÇA DA SILVA 10 102 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade SC ARARANGUA 3689 WESLEY LOPES DA SILVA 10 103 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade SC ARARANGUA 3866 AMANDA PALOMA SOARES MORAES 10 104 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade SC ARARANGUA 4092 ABIGAIL FERNANDA DE MORAES 10 105 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade SC ARARANGUA 3383 TAYNA SILVANO DE SOUZA 10 106 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade SC ARARANGUA 3908 BRUNO E SOUSA OLIVEIRA 10 107 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade SC ARARANGUA 4225 JOINVILLE FRANCISCO DE BRITO 10 108 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade SC ARARANGUA 3623 PATRICK BARBOSA DOS SANTOS 10 109 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade SC ARARANGUA 4212 ANDREIA FABRICIA DA CONCEIÇÃO 10 110 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade SC ARARANGUA 4245 MAYKON DOUGLAS MOREIRA QUIRINO 10 111 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade SC ARARANGUA 3912 PABLO ARAUJO SANTOS 10 112 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade SC ARARANGUA 3946 BRUNA GABRIELA COSTA 10 113 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade SC ARARANGUA 4089 MICHELLE FRANCO DA SILVA SANTOS 10 114 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade SC ARARANGUA 3959 PIETRO ALBINO KANIA 10 115 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade SC ARARANGUA 4155 ADMA SILVA REIS 10 116 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade SC ARARANGUA 3824 JEAN CARLO GONÇALVES MENEZES 10 117 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade SC ARARANGUA 4228 JOSÉ DO CARMO DIAS NETO 10 118 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade SC ARARANGUA 3216 SAMBERLY PEREIRA ARAUJO 10 119 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade SC ARARANGUA 4222 BRUNA DE FÁTIMA CORRÊA LIMA 10 120 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade SC ARARANGUA 4113 ADRIELY SCHEFFER ARBOITE 10 121 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade SC ARARANGUA 3709 EDUARDO DA SILVA LOPES 10 122 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade SC ARARANGUA 3992 LILIAN MACHADO 10 123 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade SC ARARANGUA 3617 TATIANE FERRARI DO VALE 10 124 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade SC ARARANGUA 4048 LEANDRO KUCI 7 125 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade SC ARARANGUA 3915 HIDEKI MENDES KOZUMA 7 126 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade SC ARARANGUA 3620 ORIDES ROSA DE SOUZA 7 127 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade SC ARARANGUA 4184 ROSIANE LOPES DE OLIVEIRA 7 128 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade SC ARARANGUA 3948 FRANCIANA LUMMERTZ BORGES 7 129 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade SC ARARANGUA 4065 NAICON DE OLIVEIRA SANTOS 7 130 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade SC ARARANGUA 4597 RAIMUNDO SANTANA PANTOJA JÚNIOR 7 131 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade SC ARARANGUA 3231 JOCTÂN DOS SANTOS LIMA 7 132 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade SC ARARANGUA 3835 FABRICIO XAVIER DOS SANTOS 7 133 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade SC ARARANGUA 4086 DIEYSSON KELLE SILVA FERREIRA 7 134 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade SC ARARANGUA 3502 KAYMI DE SOUZA GOMES 7 135 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade SC ARARANGUA 3373 JÉSSICA PEREIRA RAMOS 7 136 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade SC ARARANGUA 4175 NATALIA RODRIGUES CRADOSO 7 137 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade SC ARARANGUA 3779 YURI MACIEL PEREIRA 7 138 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade SC ARARANGUA 3880 LEANDRO SATURNO DE OLIVEIRA 7 139 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade SC ARARANGUA 3814 GESSICA DE LIMA DE PAULA 7 140 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade SC ARARANGUA 3851 LUIS HENRIQUE LIS BARBOSA 7 141 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade SC ARARANGUA 3682 GABRIEL GOMES GOULART 7 142 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade SC ARARANGUA 3718 MARINA SHIMADA 7 143 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade SC ARARANGUA 3629 MARCOS VINICIUS BARROS DA SILVA 7 144 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade SC ARARANGUA 4118 SARA SILVANO DA SILVA 5 145 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade SC ARARANGUA 3266 RAFAELA ROCHA MOURAO 5 146 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade SC ARARANGUA 4233 ELIZABETE BORGES ALVES 5 147 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade SC ARARANGUA 4115 LARA DA SILVA 5 148 0 0 Não eliminado Supervisor de Coleta e Qualidade SC ARARANGUA 3881 ANNE CRISTINE FRANCO DAMASCENO 5 149 0 0 Não eliminado

EDUARDO LUIZ GONÇALVES RIOS NETO