Governo lança edital de seleção para Feira de Artesanato em Recife

Por meio da Secretaria de Estado de Empreendedorismo e Turismo (Seet), em parceria com o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), o governo do Acre lançou edital no Diário Oficial do Estado desta terça-feira, 31, para seleção de artesãos e entidades representativas que queiram participar da 22ª Feira Nacional de Negócios do Artesanato (Fenearte) em Recife.

Considerada a maior feira de artesanato da América Latina, a Fenearte será realizada de 6 a 17 de julho, no Centro de Convenções de Pernambuco. A feira tem por objetivo valorizar e difundir os saberes tradicionais.

“O governo do Acre faz questão de enviar nossos artesãos para esses eventos nacionais. Essas feiras são grandes oportunidades de venda e vitrine para esse importante trabalho, que leva as nossas tradições e cultura para outros lugares do Brasil e do mundo”, reforça o secretário de Estado de Empreendedorismo e Turismo, Jhon Douglas da Costa.

Ficará sob a responsabilidade do Estado o transporte das peças de artesanato. O Sebrae ofertará ajuda de custo para hospedagem. Serão disponibilizadas dez vagas, sendo: seis para artesãos individuais, uma para artesãos indígenas e três destinadas para artesãos que não tenham participado da última feira ou novos artesãos apoiados pelo Programa do Artesanato Brasileiro (PAB).

Pode participar: artesão individual que seja maior de 16 anos, cadastrado no Sistema de Informações Cadastrais do Artesanato Brasileiro (Sicab), com a carteira dentro do prazo de validade no momento da inscrição, residente no Estado do Acre e com disponibilidade e condições físicas e financeiras para viajar e realizar a comercialização dos seus produtos durante o evento.

Para se inscrever é necessário preencher o formulário anexado no Diário Oficial e apresentar os documentos solicitados no edital.

As inscrições serão realizadas no período de 31 de maio a 10 de junho de 2022, de forma presencial, na Coordenação do Artesanato, localizada na Rua Rui Barbosa, nº 450, Bairro Centro, das 8h às 13h, ou por e-mail, com o envio da ficha de inscrição e dos documentos exigidos para o endereço eletrônico: [email protected]