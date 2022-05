DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

EDITAL Nº 4, DE 27 DE MAIO DE 2022

Acordo de Cooperação CGU/PNUD BRA/20/019 – Ampliação da Capacidade Institucional para a Regulação no Brasil.

OBJETO: Contratação de 1 (um) consultor, pessoa física, por produto, para o desenvolvimento de planos de ação (roadmaps) para a transversalidade da perspeciva de gênero e raça no Programa de Aprimoramento da Qualidade da Regulação Brasileira – QualiREG. Os assuntos que deverão ser abordados na consultoria se referem, especificamente, aos principais conceitos de gênero, raça e regulação aplicados ao trabalho, os quais devem estar em consonância com as principais normas e diretrizes nacionais e internacionais sobre o tema, além da apresentação da estratégia comunicacional e de aprimoramento da metodologia do I-CIR sob a perspectiva de gênero, conforme detalhamento contido no EDITAL nº 04/2022, disponível em: https://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/jobs.html.

PRAZO DE INSCRIÇÃO: Até 12 de junho de 2022.

OBSERVAÇÕES: Em atenção às disposições do decreto nº 5.151, de 22/07/2004, é vedada a contratação, a qualquer título, de servidores ativos da Administração Pública Federal, Estadual, do Distrito Federal ou Municipal, direta ou indireta, bem como empregados de suas subsidiárias ou controladas, no âmbito dos projetos de cooperação técnica internacional.

Contato para informações: Coordenação de Auditoria de Regulação – e-mail: [email protected]

MARLOS MOREIRA DOS SANTOS

Diretor de Auditoria de Políticas de Infraestrutura