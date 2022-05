PRF apreende 14 quilos de pasta base de cocaína em Rio Branco

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 14kg de pasta base na madrugada de ontem (29) em frente a Unidade Operacional da PRF, na BR 364.

A equipe estava realizando procedimentos de fiscalização quando abordou um veículo Toyota Hillux. Durante a conversa com o condutor, os policiais decidiram realizar uma vistoria no veículo e encontraram 14 embalagens contendo pasta base, totalizando 14kg.

As embalagens estavam escondidas atrás do banco traseiro do veículo.

O condutor foi preso e encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil de Rio Branco.