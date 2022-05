Mulher tentava entrar com 29 tabletes de drogas em presídio no Acre

Ascom/Iapen-Polícia Penal

Mais uma visitante foi presa pela Polícia Penal do Acre ao tentar na Unidade Penitenciária Moacir Prado, em Tarauacá, com 29 tabletes de uma substância entorpecente aparentando ser maconha. O fato ocorreu na tarde desse domingo, 29, durante o procedimento de revista do presídio.

De acordo com a equipe de plantão, durante a passagem da visitante pelo aparelho de scanner corporal, a policial penal que operava o sistema observou um volume incomum na região das partes íntimas da mulher. Diante dos fatos a visitante foi encaminhada à sala de revista onde, após conversa com as policiais, resolveu entregar o material ilícito que se encontrava em uma costura falsa de sua peça íntima (calcinha). Ali havia um invólucro pesando 71 gramas, com 29 tabletes de uma substância aparentando ser maconha, juntamente com outra substância aparentando ser tabaco.

A mulher recebeu voz de prisão e foi conduzida à Delegacia de Polícia Civil do município para a lavratura do flagrante delito pela autoridade policial competente. O preso a qual ela iria visitar também foi conduzido à Delegacia para o registro do Boletim de Ocorrência. Além disso, o detento foi conduzido ao isolamento preventivo e responderá a processo administrativo disciplinar que apurará os fatos.