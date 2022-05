Laboratório de Astrofísica tem 15 bolsas em cadastro de reserva

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 1/2022

O Laboratório Nacional de Astrofísica – LNA torna pública a Chamada Pública n° 01/2022 e convida os interessados a apresentarem suas propostas para formação de cadastro de reserva para o preenchimento de 15 (quinze) bolsas PCI/CNPq na modalidade D, níveis A, B, C e D, com vistas a apoiar as diferentes áreas de atuação do Laboratório Nacional de Astrofísica – LNA. As inscrições vão de 30/05/2022 a 19/06/2022. Informações e inscrições no endereço https://www.gov.br/lna/pt-br/assuntos/oportunidades/bolsas-pci-2022

Itajubá, 27 de maio de 2022

WAGNER JOSÉ CORRADI BARBOSA

Diretor