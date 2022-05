Caminhão-tanque chega ao Acre para reforçar operações aéreas

caminhão-tanque para reforçar operações aéreas

Danna Anute maio 30, 2022 – 10h40min

Nesta semana chegará mais um reforço para a Segurança do Acre. Mediante o recurso do Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP), a aquisição do caminhão-tanque dará suporte às operações aéreas no estado. O governo, por meio do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) e da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), conseguiu efetivar um projeto que surgiu em 2020. O objeto foi adquirido por R$ 940 mil .

A obtenção do caminhão-tanque para o acondicionamento e transporte de combustível aeronáutico irá suprir as necessidades das aeronaves do Ciopaer, de forma a garantir segurança às operações, à tripulação e a terceiros, possibilitando também a ampliação da atuação das aeronaves em municípios e localidades remotas, em que não há o fornecimento de querosene de aviação (QAV).

“É uma grande conquista para o Ciopaer. Estamos concretizado um objetivo, e foi na atual gestão que alcançamos mais esse êxito, que trará muito mais benefícios para a população no que diz respeito às atividades de operações áreas, além de otimizar o tempo nas missões”, afirmou Samir Freitas, coordenador-geral do Ciopaer.

Para realizar as operações aéreas, os agentes de segurança pública das instituições que integram a Secretaria de Justiça e Segurança Púbica (Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar e Polícia Civil) terão um aumento da autonomia de voo disponível.

Em resumo, a ação conjunta do Ciopaer e Sejusp possibilitará maior economia de recursos ao Estado, pois quando surge a necessidade de deslocamento entre os municípios de Rio Branco e Cruzeiro do Sul, ou outro itinerário de percurso similar, uma equipe do Ciopaer é designada para realizar o transporte de combustível até às cidade de Manoel Urbano, Feijó ou Tarauacá, a

depender da especificidade da missão.

A montagem, entre a fabricação do tanque e aquisição de insumos, levou em média 1 ano.